Мода на экологичность

В Перми 27 июня прошел круглый стол на тему "Зеленые стратегии промышленных предприятий", организованный издательским домом «Коммерсант». В работе круглого стола приняли участие представители СИБУРа - начальник отдела экологии АО «СИБУР-Химпром» Мария Лунькова, главный эксперт направления «ДОТФ и спирты» ООО «СИБУР» Леонид Краснов

В рамках дискуссии участники обсудили ситуацию в Пермском крае, связанную с экологическими инициативами предприятий, вопросы перехода на мировые стандарты производства, говорили о практике применения новых технологий и создании экологически чистых продуктов

Представители компании «СИБУР» рассказали об открытии на пермском предприятии единственного в России производства нового экологичного пластификатора диоктилтерефталата. Установка по его изготовлению была введена в эксплуатацию этой весной и является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли. По словам начальника отдела экологии предприятия «СИБУР-Химпром» Марии Луньковой, это продукт нового качества для страны. В отличие от пластификаторов предыдущего поколения, ДОТФ не оказывает воздействия ни на окружающую среду в целом, ни на организм человека в частности. «Из-за своей экологичности он может применяться даже при изготовлении детских игрушек», - отметила госпожа Лунькова. Мощность нового производства – 100 тыс. тонн готового продукта в год. Импорт продукта ДОТФ сегодня составляет 60 тыс. тонн в год, при этом потребность отечественного рынка в пластификаторах находится на уровне 165 тыс.тонн.

Главный эксперт направления «ДОТФ и спирты» ООО «СИБУР» Леонид Краснов пояснил, что диоктилтерефталат – один из основных компонентов напольных и кровельных покрытий, виниловых обоев, кабельных пластикатов, искусственной кожи, защитных покрытий в автомобильной промышленности и товаров повседневного спроса. Продукт может экспортироваться в Европу благодаря отсутствию в нем фталатов. «В Европе применение фталатных пластификаторов существенно ограничено из-за негативного влияния на здоровье людей, - говорит господин Краснов, - а ДОТФ как бесфталатный и безопасный пластификатор как раз набирает популярность». По его словам, на экспорт может пойти до 30% этой продукции.

Мария Лунькова добавила, что само производство также экологично благодаря его высокотехнологичности и наличию у СИБУРа современных очистных сооружений с блоком биологической очистки сточных вод. «После открытия новой установки нам даже не пришлось увеличивать санитарно-защитную зону предприятия», - пояснила госпожа Лунькова.

В целом, в работе круглого стола приняли участие заместитель начальника управления, начальник отдела региональной экологической политики Министерства природных ресурсов Пермского края Ольга Дворянских, заместитель начальника, начальник отдела городской среды и природопользования управления по экологии и природопользованию администрации города Перми Лев Третьяков, заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова, депутаты Законодательного собрания Пермского края, промышленные предприятия, потребители продукции.