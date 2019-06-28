Рок-опера на горе, футбол или полеты воздушных шаров. Где могут побывать пермяки в выходные 29 и 30 июня

«Выходные на набережной»

В пятницу, 28 июня, в 20.00, на Соборной площади выступит Пермский губернский оркестр. А на верхней части набережной Камы откроется выставка ретро-автомобилей.

В субботу, 29 июня, на набережной пройдет специальная программа в честь Дня молодежи. С 13.00 до 22.00 пермяки смогут увидеть выступления артистов академии танца АЕ «Денс», показы мод от известных пермских дизайнеров, фокусы Михаила Кобякова, концерт участников Всероссийской студенческой весны.

В воскресенье, 30 июня, в 18.00 начнется большой мастер-класс по ZUMBA.

Пермь, набережная

28 - 30 июня (0+).

Вход свободный.

«Небесная ярмарка»

Фестиваль «Небесная ярмарка» откроется в Кунгуре 29 июня. На него приедут 20 команд из Японии, Казахстана и разных городов России. На открытии «Небесной ярмарки» пройдут показательные выступления пилотажной группы, будут десантироваться парашютисты. Состоится массовый старт аэростатов. А также выступят пермская группа «Хеппи» и группа «Авиалинии» из Екатеринбурга.

Кунгур, стадион «Труд»

Открытие фестиваля - 29 июня в 20.00 (12+).

Билеты: 295 - 410 руб.

«Спектакль на закате»

29 июня на склоне горы Крестовой в Губахе на фоне заходящего солнца Пермский академический Театр-Театр покажет знаменитую рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда».

Вход на гору Крестовую свободный, за исключением того, что нужно заплатить экологический сбор, - 100 рублей. Но если вы хотите сидеть в партере - на скамейках, установленных перед сценой, - придется заплатить 1500 - 2000 рублей, вход в FAN-зону со стоячими местами - 400 рублей. На оставшейся территории склона горы можно сидеть, стоять или лежать абсолютно бесплатно.

Губаха, гора Крестовая

29 июня в 20.30 (12+).

Билеты: 400 – 2000 руб.

«Большой фестиваль футбола»

29 июня на эспланаде пройдет «Большой фестиваль футбола», который организовал санкт-петербургский клуб «Зенит». Тренеры клуба проведут занятия с воспитанниками спортшкол и любителями футбола. Для других гостей праздника будут работать более 30 аттракционов, среди которых текбол, футбольные дартс и бильярд, гигантский и классический кикер, автобол и эстафета. Взрослые посетители смогут проявить свои футбольные знания в викторинах и посоревноваться в навыках «боления» за любимый клуб.

Пермь, эспланада

29 июня с 10.00 (0+).

Вход свободный.

«ГУБАХА ALIVE»

Напротив нынешнего города Губахи расположен «город-призрак» Верхняя Губаха. Когда-то там жили люди, но постепенно всех жителей переселили в новые дома нового города. Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» на один день оживит старый город и вернет всех в 60-70-е годы прошлого века: вновь пойдут по улице на смену шахтеры, на школьный сбор соберутся пионеры, молодежь придет на стадион. Состоится реконструкция церемонии посвящения в пионеры, туристическо-экскурсионный сплав «Шахтерский караван». Каждый желающий сможет принять участие в автоквесте «В поисках угля». Влюбленные пары встретятся около знаменитого кафе «Встреча», для них будет работать ретрозагс.

Верхняя Губаха

30 июня с 12.00 до 16.00 (0+)

Вход свободный.

Бал выпускников

Краевой выпускной бал «Будущее здесь!» пройдет 28 июня на эспланаде. В этом году он будет приурочен к Году театра в России. Поэтому выпускников ждет настоящее театрализованное представление, перформансы, флешмобы, «зеркальные» люди, живые статуи и ходулисты. Музыкальным подарком гостям вечера станет выступление популярной московской группы 5sta Family.

Эспланада

28 июня с 17.00 до 19.00 (0+)