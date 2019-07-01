«Комсомолка» вновь накормила пермяков самым летним супом

В жаркие летние денечки ничто не вспоминается с таким рьяным желанием поскорее его отведать, как холодный супчик «окрошка». Придуманная очень давно еще нашими предками, она остается кулинарным фаворитом многих россиян в период, пока солнце за окном плавит головы.

Ну и, нельзя не заметить, что за последние годы интерес к этому традиционному блюду русской кухни возрос. Во многих городах им потчуют честной народ не только в кафе и ресторанах, но и на фуд-кортах, в фудтраках и даже устраивают в честь окрошки народные гуляния. Вот и Пермь не стала исключением. 28 июня Издательский дом «Комсомольская правда» напомнил пермякам, что существует много разных способов приготовления этого старинного кушанья, и провел в нашем городе Четвертый пермский «Фестиваль русской окрошки». Получился позитивный кулинарный праздник с угощением, призами и подарками. Понравилось всем: и зрителям праздника и, естественно, участникам.

Фестиваль состоялся на площади перед ТЦ «Карусель» на Шоссе Космонавтов. Уже второй год эта торговая сеть гостеприимно принимает на своей площадке всех участников и гостей. А последними, кстати, были простые покупатели гипермаркета, которых заинтересовало веселое и зажигательное зрелище, и читатели «Комсомольской правды», которые прочли анонс о мероприятии и поспешили присоединиться.

А суть самого фестиваля окрошки очень проста: шесть команд-участниц за полчаса должны были накрошить по собственному рецепту окрошку, которую потом оценят многоуважаемое жюри и зрители фестиваля.

Председателем жюри в этот раз был суперпрофессионал своего дела, кулинарный мэтр, образно выражаясь, «Киркоров кулинарного мира» Евгений Михайлович Попов - член Национальной ассоциации кулинаров России, судья ВАКС категории «Б», неоднократный призер международных кулинарных соревнований, мастер-повар Пермского края, удостоенный звания кавалера «Знака достоинства» (высшая кулинарная награда в России). Его помощницами стали Елена Васильевна Кириллова, директор ТЦ «Карусель», и Татьяна Васильевна Соломенникова, директор пермского филиала Издательского дома «Комсомольская правда».

18 человек и 6 неповторимых рецептов!

Прежде чем приступить к соревновательной готовке блюда, ведущая представила команды, которые заявились для участия в фестивале. Всего их было шесть - по три человека в каждой.

Главными кормильцами пермского «Фестиваля русской окрошки» в 2019 году стали:

Ингредиенты, без которых никуда

Как только ведущий дал старт, участники приступили к готовке. А творили они свои кулинарные шедевры из продуктов, предоставленных партнерами мероприятия. Яйца предоставила птицефабрика «Чайковская», которая предложила участникам два вида яйца для готовки - деревенское и диетическое. Маслозавод «Нытвенский» представил свою линейку молочных продуктов в удобной упаковке: кефир в бутылке по 400 граммов и новинку - сметану (30%) из отборных сливок. Вареная колбаска на столах участников любезно была предоставлена мясокомбинатом «Кунгурский». Также для приготовления самой вкусной окрошки свою молочную продукцию, изготовленную с любовью, предоставила компания «Вемол». Майонезом фестиваля стал провансаль «Фермерский рецепт» компании «Ряба» - единственный на рынке майонез с молоком и деревенскими яйцами. Без свежих овощей от компании «МСК-трейд» было точно не обойтись. А добротно заправить классическим русским кваском блюда участников нам помогла компания «Благодать».

Пока участники разбирались в продукции на столах, группа «Форте» исполняла музыкальные композиции на сцене. Также зажигательные танцевальные номера подготовили для зрителей в этот день детки танцевального проекта GROMOVSHOW. А рядом на площадке проходила дегустация колбасы от мясокомбината «Кунгурского» и продукции «Село Зеленое», которая так полюбилась в последние несколько месяцев пермякам.

К слову сказать, гостям фестиваля скучать во время праздника не пришлось ни минуты. Выступления артистов сменяли веселые конкурсы. На сцену приглашались все: и домохозяйки с огромным кулинарным стажем, и мужчины, и совсем юные крохи.

Гости соревновались в скоростном выпивании кефира, чистке яиц, создании красивейшего бутерброда и даже в танцах. Зажигательный маскот «Нытвенского» маслозавода - очаровательная махровая Коровка - отжигала вместе со всеми так, что чуть колокольчик не потеряла.

А пока зрители участвовали в конкурсах с призами и подарками от партнеров фестиваля, мы поговорили с командами-участницами и узнали, какие уникальные рецепты они нашли, чтобы удивить строгое жюри и проголодавшихся зрителей.

Кажется, что ингредиенты для окрошки знают все: это картошка, яйца, колбаса, огурцы, лук и зелень. Но задача участников была в том, чтобы приготовить и принести на конкурс свой секретный ингредиент, который бы придал давно знакомому блюду новый вкус.

Посуда изо льдаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изюм, говядина, отсутствие картофеля - как сделать рецепт окрошки уникальным?

- Мы хотим удивить и цветом, и вкусом - заявили участницы команды «Карусель». - Наша окрошка должна получиться необычной, так как наш секретный ингредиент - это нежная томатная паста.

Что ж, интересная, а главное - совершенно непривычная охлаждающая заправка.

- А у нас в этот раз окрошка по классическому рецепту. Единственное, что мы заменили, - предпочли квасу кефирчик, - рассказали участники из команды «Комсомолка». – Но, скажем по секрету, по-настоящему в этом году мы хотим удивить не вкусом, а подачей.

Кто-то раскрывать секретного ингредиента не хотел до конца. Например, команда проекта «Преображение», участницы которой в этот день готовили окрошку диетическую – на воде и сметане, без картофеля и с большим количеством огурчиков. Но стоило их спросить про то, чем они удивят жюри, девчонки тут же таинственно замолкали.

А вот спортсмены на площадке не скрывали, чем готовились удивлять.

- Наша команда «Сладкая жизнь» называется так неспроста. Наш главный ингредиент - изюм, - поделился с нами Владимир Зайцев, тренер фитнес-клуба LemonGYM.

А еще на площадке невозможно было не заметить самых бодрых и активных – команду ветеранов «Пермь Великая», которая давала фору молодым своей жизнерадостностью и скоростью нарезки.

- Мы свой рецепт тоже не скрываем, - рассказал Леонид Федорович Гонин. - Мы делаем настоящую русскую окрошку, а не то, что все привыкли ею считать. Я советую выбирать рецепт без картофеля, зато с говядиной, горчицей и базиликом. Поверьте, попробовав хоть раз окрошку по такому рецепту, вы не захотите есть что-то еще.

Подача в глиняном большом горшочке у этой команды была такой же привлекательной, как и сам рецепт. Интересную подачу придумали и креативщики из команды «SMM-крошки», которые решили наглядно продемонстрировать эволюцию подачи этого блюда.

- У нас на столе вы видите предметы, с помощью которых мы хотим показать жюри, как менялась форма потребления этого блюда в России, - рассказал Антон Смирнов, менеджер отдела продаж компании SMM-Service. - Для жюри мы подадим окрошку в трех видах посуды – в малом глиняном горшочке с расписным полотенцем, как готовила бабушка одного из наших коллег, в обычной супной тарелке, как кушали в советские времена, и в салатнике с рюмкой кваса по центру, как подают в некоторых современных ресторанах.

Пробовать – не перепробовать

Оговоренные полчаса на приготовление блюда пролетели незаметно, и наступил самый завораживающий этап фестиваля - дегустация. На ней и открылась еще парочка секретиков команд. Команда «Комсомолки» для дегустации вынесла тарелку изо льда, украшенную внутри огурцами и лимонами, - так они подали свое блюдо жюри. А секретным ингредиентом команды «Преображение», который участницы так тщательно скрывали, оказалась любовь! Девушки, разлив прохладный супчик по тарелкам судей, принялись расцеловывать жюри в щеки, желая всем приятного аппетита.

Сначала все приготовленные окрошки пробовали члены беспристрастного жюри, затем к столам конкурсантов выстроилась очередь из желающих вкусно покушать.

Кстати, были среди зрителей и такие, кто успел попробовать все шесть видов окрошек от конкурсантов.

- Мне больше всего с говядиной окрошка понравилась, - поделилась впечатлениями одна милая мадам.

- А мне вон та, четвертая, с хреном, - подхватил обсуждение какой-то дедушка.

Церемония награждения началась с того, что все команды-участницы получили дипломы и призы от генерального спонсора и партнеров фестиваля.

Команда «Комсомолка» получила диплом «Самая озорная окрошка».

Команда «Карусель» за свой рецепт с томатной пастой получила награду за «Самую креативную окрошку».

Команда фитнес-клуба LemonGYM и их блюдо с изюмом забрали звание «Самой спортивной окрошки».

Команда проекта «Преображение» и их рецепт, разумеется, забрали диплом «Самой худой окрошки».

Команда «SMM-крошки» была отмечена дипломом «Самой народной окрошки».

А команде ветеранов «Пермь Великая» достался диплом за самую вкусную, самую яркую, всем окрошкам окрошку - диплом победителя фестиваля! Команде достался приз за первое место - набор профессиональных кастрюль от ТЦ «Карусель».

ТЦ «Карусель» также учредила свои номинации и наградила специальными призами и сертификатами все команды участников.

По старой русской традиции - хороводим!

Ну а под занавес праздника все – и зрители, и участники - взялись за руки и организовали большой хоровод в честь любимого блюда всех россиян от мала до велика!

Мы даже хоровод водилиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благодарность от «КП»

Свою благодарность в организации фестиваля «Комсомольская правда» выражает: своим друзьям и постоянным партнерам по площадке – ТЦ «Карусель» и лично директору Елене Васильевне Кирилловой, художественному руководителю танцевального проекта GROMOVSHOW Алексею Дмитриевичу Громову, руководителю продюсерского центра F.O.Records II Татьяне Феткуловой, а также всем продуктовым партнерам фестиваля:

- Мясокомбинату «Кунгурский»;

- Маслозаводу «Нытвенский»;

- Птицефабрике «Чайковская»;

- Компании «Вемол»;

- Компании «Ряба»;

- Компании «Благодать» - за благодатный квас;

- ООО «МСК-Трейд» - за свежие овощи;

- Пекарне «Батон» - за хлеб на дегустацию.