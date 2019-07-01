«Водитель родился в рубашке». В Перми иномарку разорвало на части при столкновении со столбом

Вечером 30 июня в Перми разыгралась непогода: начался жуткий ливень, сильный ветер. В некоторых районах города даже попадали деревья. И, конечно, на дорогах тоже было не совсем безопасно.

В микрорайоне Ива произошла страшная авария. Кадры, опубликованные в социальных сетях, ужасают - иномарка врезалась в столб, и ее разорвало на несколько частей.

- Со стороны Восточного обхода в сторону улицы Грибоедова двигался автомобиль «Тойота», которым управлял 52-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. - Не доехав до дома по улице Уинской всего километр, он превысил скорость, въехал в бордюр, а затем - в фонарный столб.

Водитель ходил и собирал деталиФото: Алена ОВЧИННИКОВА

Очевидцы сообщают, что после аварии водитель вышел из автомобиля, увидел, что иномарка просто «распалась» на три части, и стал собирать детали от «Тойоты». Затем приехавшая бригада «скорой помощи» забрала его в больницу.

- Водитель получил травмы, - добавили в пресс-службе. - По факту аварии проводится проверка.