2019-07-01T10:52:18+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Жители вместе с застройщиком украсили двор ЖК «Медовый» летними цветами

Квартиры в ЖК «Медовый» выбирает множество семей с детьми
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

В жилых комплексах «СтройПанельКомплект» продолжаются мероприятия по озеленению дворов на летний период. Так, яркие петуньи и кустарники жасмина появились в третьем квартале комплекса.

Мероприятие от застройщика «СтройПанельКомплект» собрало на просторной игровой площадке порядка 130 гостей. В калейдоскопе событий для детей и взрослых была представлена игровая программа на тему пользы растений, увлекательное научное-шоу и мастер-класс от компании «Леруа Мерлен». Летний день был наполнен добрыми эмоциями и дружным делом – в посадке цветов участвовали как взрослые, так и малыши.

Фото компании

Фото компании

Зеленые насаждения добавили уюта и красоты в просторный двор третьего квартала и будут радовать жителей новыми красками на протяжении всего сезона. Пушистый гость праздника – большой добродушный кот – символ домашнего тепла и уюта принимал участие во всех активностях и с удовольствием фотографировался с гостями!

Фото компании

Фото компании

«Такое доброе дело, как посадка цветов, конечно, объединяет жителей комплекса. Каждому приятно, когда пространство для жизни наполнено уютом и красотой. Ведь квартира не ограничивается ее стенами, важно, чтобы и придомовая территория радовала нас, располагала к отдыху и прогулкам», – отмечают в пресс-службе компании.

Фото компании

Фото компании

Напомним, что в ЖК «Медовый» проживают около 1500 семей. Застройщик ведет активное строительство следующих кварталов, комфортные квартиры представлены в продаже в трех домах комплекса. Отметим, что стоимость квадратного метра начинается от 38 000 рублей. Для удобства будущих новоселов, в жилом комплексе работает офис продаж застройщика, расположенный по адресу ул. Красавинская, 1.

Вид на реку, экологически благополучный район, зеленая территория ждет будущих новоселов жилого комплекса. Квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, на территории развита бытовая инфраструктура, предусмотрены просторные парковки, спортивные и игровые площадки. Одним из выгодных предложений являются ЕВРО 3-комнатые квартиры за 2 845 000 руб., с вместительной кухней 12 кв.м. и системой «теплый пол» в сан.узле.

ЖК «Медовый» – прекрасный выбор для жизни!

*Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены сделки. Конечная цена сделки зависит от объема сделки, вида оплаты. Окончательную цену уточняйте у менеджера. Цены действительны до опубликования нового прайс-листа.

Проектные декларации строящихся объектов расположены на сайте www.spk.perm.ru и нашдом.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова