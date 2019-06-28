2019-06-28T12:05:56+03:00
Здоровье

Героиня проекта «Преображение» призналась, почему решила похудеть

Наталья Луканина потеряла уже 11 кг
Елена КОНОВА
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Наташа очень рада, что смогла похудеть на целых 11 кгНаташа очень рада, что смогла похудеть на целых 11 кгФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Совсем скоро заканчивается проект «КП»-Пермь» «Преображение». За это время наша героиня Наталья потеряла 11 кг, изменила объемы, влезла в любимое платье и влюбилась в хлебцы.

В новом видеодневнике она решила рассказать, почему решила похудеть.

- Еще несколько месяцев назад я решила прыгнуть с парашютом, - говорит Наталья. - И меня «выбросили» первой - у меня был самый большой вес среди других прыгающих с парашютом. Потом мне показали видео, которое сняли, когда я летела. На ролике я настоящая пышка, как будто шар летит, а не человек. Поэтому я решила - хочу еще раз прыгнуть с парашютом, но чтобы видео было красивое. А значит надо похудеть.

Еще пять причин похудеть:

1)Любимое платье, которое стало маленьким году в 2015

2)Правильное питание

3)Легкий шаг

4)Подтянутые формы

5)Новый купальник (старый есть, но очень хочется новенький)

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Почему героиня #преображениекп решила худеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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