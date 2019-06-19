ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

Банк ВТБ стал основным расчетным банком для Акционерного общества негосударственный пенсионный фонд «Ренессанс пенсии». Все расчеты, в том числе пенсионные выплаты, будут проходить через ВТБ.

НПФ «Ренессанс пенсии» открыл в банке расчетный счет и счета пенсионных резервов, с целью проведения расчетов организован трехсторонний электронный документооборот при участии ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, выбранного в качестве контролирующей стороны. В рамках реализованного решения НПФ начал проводить расчетные операции с использованием классического интерфейса системы дистанционного банковского обслуживания банка ВТБ. При этом процесс подтверждения транзакций специализированным депозитарием происходит через модуль «Расчетный центр клиента» банка ВТБ, интегрированный с внутренней учетной системой специализированного депозитария.

Елена Горшкова, генеральный директор АО НПФ «Ренессанс пенсии», прокомментировала:

«Мы ценим качество продуктов и услуг Группы ВТБ. Транзакционные решения ВТБ позволят нам оптимизировать операционные процессы, повышая при этом качество обслуживания наших клиентов. В перспективе планируем совместно с банком ВТБ реализовать решение, позволяющее осуществлять пенсионные выплаты по реестру платежей».

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил:

«Мы очень дорожим тем, что тысячи российских и международных компаний доверяют нам свои расчеты. Ежедневно банк обеспечивает своевременное и надежное исполнение сотен тысяч платежей своих корпоративных клиентов. В данном проекте, кроме осуществления расчетной функции, для АО НПФ «Ренессанс пенсии» реализован механизм полностью автоматизированного электронного документооборота с функцией контроля специализированным депозитарием за распоряжением средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Наше решение существенно снижает регуляторные риски для пенсионных фондов, сокращает расходы на обязательный контроль платежей и делает процесс выплат пенсий клиентам НПФ максимально быстрым».