2019-06-26T15:56:13+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»

В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Банк ВТБ в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума представил новое приложение «Мой умный город», которое является незаменимым помощником в ежедневных делах для всех жителей мегаполиса. Приложение было разработано при активном участии департаментов Правительства Москвы, и первый релиз приложения уже доступен москвичам и гостям столицы.

В приложении «Мой умный город» представлен наиболее востребованный горожанами функционал: информация по культурным мероприятиям, оценка транспортной ситуации, платежи за услуги ЖКХ, пополнение парковочного счета, оплата школьного питания, пополнение электронного кошелька карты «Тройка», голосования платформы «Активный гражданин», локальные сервисы программы «Мой район» и другие опции. Также реализована возможность оплаты с использованием Apple Pay и внедрен «умный» чат-бот.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных продуктов Департамента транзакционного бизнеса, вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов отметил: «Мой умный город» – это не только приложение, которое делает жизнь в мегаполисе удобнее, но и канал коммуникации города с жителями. Сегодня в приложении доступен базовый набор сервисов, но мы уже работаем над следующими релизами и новыми возможностями, такими как заказ столика в близлежащем ресторане, покупка билетов на культурные мероприятия, расписание и маршруты городского транспорта, просмотр свободных мест на парковках, поиск ближайших машин каршеринга, чат с жителями района и многое другое».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Вместо 13 буйков 3 пластиковые бутылки». В Прикамье журналисты проверили, как выполняется «пляжный» контракт
В Прикамье на сельскохозяйственном предприятии «Нива» введено конкурсное производство
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми
В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами
В Прикамье врач лечила перелом у ребенка мазью
Как не стать жертвой жары
"Совет да любовь". Пользователей рассмешило фото сурикатов в свадебных нарядах
Осторожно, Гепатит А!
В Перми экстренно эвакуировали больницу №2
В Перми впервые прошел экзамен по вождению для людей с ограниченными возможностями
В Перми полицейские прикрыли нарколабораторию
В пермском зоопарке покажут спектакль театра «У Моста»
Из колодца старого бомбоубежища в Перми достали собаку
Цифровая трансформация сервисов «УРАЛХИМа»
Пермское УФАС считает незаконным запрет движения большегрузов по дорогам края
«Нырнул, но не смог выплыть». В Перми из реки достали тело мужчины
Житель Прикамья отправится за решетку на 9 лет за хранение наркотиков
В Перми открыли полосу движения на перекрестке улиц Екатерининская и Куйбышева
Власти Прикамья потратят еще 5, 5 миллионов рублей на фуршеты
Жительница Прикамья напала на мужа с ножом
В Прикамье из пруда достали машину с телами двух парней
На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом
Житель Прикамья убил друга ножкой от табурета
Жительница Перми два месяца спаивала несовершеннолетнюю знакомую
В Прикамье подростки распространяли фальшивые деньги
«Оставили под проливным дождем». Волонтеры ищут дом котятам, которых выкинули в коробке из иномарки
«Ждать «Скорую» не было времени». В Прикамье полицейские спасли девушку, которая сильно поранила руку