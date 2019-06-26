Героиня проекта «Преображение» рассказала о фитнес-клубе, в котором «оставила» 10 кг

- Сегодня я расскажу вам о фитнес-клубе, в котором занимаюсь, - говорит Наталья Луканина, героиня проекта «Преображение» «КП»-Пермь».

Девушка уже третий месяц ходит в «Bodyboom» на 1 - ой Красноармейской, 3. Это современный клуб с концепцией «сосед и партнер». Он расположен в центре города и занимает три этажа. Клуб с максимальным набором услуг в сети, ориентирован на деловых людей, ценящих время.

- Фитнес-клубы «Bodyboom» есть почти в каждом районе города, - уточняет Наташа.

В клубе есть зал сайкла для высокоинтенсивных аэробных тренировок на велотренажерах, большой бассейн и сауна, а также большое количество кардио - тренажеров.

Вы можете ходить на групповые программы, например, на йогу или пилатес. А еще - взять персонального тренера, который составит вам индивидуальную программу тренировок и питания.

- Наташа - молодец, она тренируется минимум четыре раза в неделю, - говорит персональный тренер девушки Татьяна. - За это время она потеряла больше 10 кг, ушли объемы. Думаю, что до конца проекта мы скинем еще килограмм 5.