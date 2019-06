«Разве это не круто?». Группа «Scorpions» восхитилась пермским балалаечником

Сначала “Queen”, теперь “Scorpions”! Популярность пермского музыканта Андрея Кирякова набирает обороты. Артист вновь поразил мировых знаменитостей. В понедельник, 24 июня, на странице в facebook популярной группы “Scorpions” появился новый пост, посвященный пермскому музыканту. Они опубликовали видео хита «Still Loving You» в версии пермяка.

“Scorpions” восхитились талантом Андрея Кирякова. Поклонники согласились с мнением исполнителей.

- Starting #MusicMonday with a great cover from one of our fans! How cool is this??

(Начнем этот музыкальный понедельник с потрясающего кавера от одного из наших фанатов. Ну, разве, это не круто?)

Ролик был опубликован 14 февраля в День всех влюбленных.

Андрей Киряков поблагодарил «Scorpions» за теплые слова.

- Thank! It's an honor for me! Your songs are beautiful in any performance! - написал музыкант.

(Спасибо! Это честь для меня! Ваши песни прекрасны в любом исполнении!)