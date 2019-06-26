«Я непременно стану Мисс Вселенная»! За корону в конкурсе «Краса России» поборется 16-летняя пермская школьница

Сегодня, 26 июня в столичном «Vegas City Hall» состоится финал 25-го конкурса красоты и талантов «Краса России-2019». Среди 48 финалисток, прошедших жесткий отбор – 16-летняя пермская школьница Каролина Мамедова. За сутки до финала участница из Перми рассказала «Комсомольской правде» о своих соперницах и о подготовке к финалу.

- Подготовка длилась четыре месяца, - улыбается юная красавица. - До отъезда в Москву я очень тщательно готовилась к конкурсу: репетировала творческий номер, готовила национальный костюм, искала пермский сувенир для аукциона и просто работала над собой.

Незадолго до поездки на финал девушка отметила свое 16-летие, а с 31 мая у участниц конкурса началась официальная подготовка к выступлению.

- В этот день прошла наша первая бьюти-съемка, - вспоминает Каролина. - Режиссер конкурса поставил перед нами непростую, но очень интересную задачу. Мы снимались в образе косплей, мне подобрали образ Алиты из Боевого Ангела.

Каждый день у самых красивых девушек страны проходило по три тренировки: утренняя, дневная и вечерняя. Педагоги помогали участницам в подготовке дефиле, ставили им танцы, занимались сценической речью, вокалом. У девушек проходили различные мастер-классы, а иногда и экскурсии.

- Меня спрашивают, тяжело ли быть участницей такого масштабного конкурса красоты, отвечу честно – да! - говорит пермячка. - Это не просто выдержать, ведь нагрузка здесь и моральная, и физическая. Нас 48 участниц, и я могу сказать, что большинство девочек очень сдружились. Сейчас я борюсь за корону Юной «Красы России», нас восемь достойных претенденток. Конечно присутствует соперничество, но такого, что девушки рвут платья или стригут волосы - нет.

Участница из Перми учится в лицее № 8 в 10 гуманитарно-педагогическом потоке. Не так давно окончила детскую музыкальную школу по классам фортепиано и виолончели, увлекается народными кавказскими танцами и декоративно-прикладным творчеством.

- Я много добилась в свои 16 лет, - не скромничая, говорит Каролина. - У меня своя модельная школа, свой интернет - магазин одежды, также я являюсь организатором конкурса красоты и талантов «Perm QUEEN». Я открытый и добрый человек. У меня есть цели и я уверенна, что достигну их любыми способами. Вот лишь некоторые: 1. Я выиграю корону «Мисс Вселенная», 2. Я объеду весь мир и попробую все пирожные мира 3. Я стану успешной женщиной и достойным примером для своих детей.

Болеть за амбициозную пермскую красавицу будет вся ее большая семья: родители, дед и бабушка, награжденная орденом «Мать-героиня» за воспитание 14 детей! Сколько в итоге у Каролины получается переживающей за нее родни – остается только догадываться. Ну и, конечно же, за пермскую красавицу будет переживать и вся миллионная Пермь!

Кстати, на нашем сайте пермяки могут проголосовать за любую из понравившихся участниц конкурса «Краса России-2019», для этого нужно только перейти по ссылке.