Героиня проекта "Преображение": "Я влезла в любимое платье!"

- Свершилось! Я влезла в любимое платье, - радостно говорит Наталья Луканина.

Почти три месяца упорных тренировок, отказ от сладкого, массаж и всевозможные процедуры. И вот он, результат - минус 12 кг! До конца проекта "Преображение" осталось чуть меньше недели, так что Наталья старается еще больше, чем раньше.

- Хочется тортик съесть часов в 11 вечера, но... Понимаю, что если начну снова есть все подряд, то все это было напрасно. Так что я буду и дальше заниматься спортом и правильно питаться, даже после проекта.

Кстати, Наталья рассказала, какие изменения произошли в объемах за время проекта (в см):

- Талия верхняя - была 97, стала 89

- Талия нижняя - была 116, стала 96

- Бедра - были 62, стали 55

- Ягодицы - были 116, стали 110

- Грудь - была 113, стала 105.

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