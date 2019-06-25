«Комсомольская правда» с партнерами создали видео с эко-пробега по Пермскому краю
Он прошел в середине июня
Участники эко-пробегаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«Комсомольская правда» вместе с партнерами придумала экологический автопробег «Живой Пермский край». Ведь природа - это наше все, а мы, уезжая на шашлыки, оставляем весь мусор в лесу, выкидываем бутылки в реку и оставляем в воде леску. Так что мы отправились в двухдневный эко-пробег по Пермскому краю. За это время мы собрали целых 10 мешков мусора!
Также мы посетили предприятия края и узнали, как они относятся к экологии, берегут ли природу и как. Подробнее об этом смотрите в нашем видео.
Эко-пробег с "КП".
ИСТОЧНИК KP.RU
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