2019-06-25T14:25:58+03:00
Дом. Семья

Откровения ветеринара: «Во время операции ящерица однажды четыре раза сменила окрас»

Ветеринар рассказала про веселые и грустные случаи из практики
Елена КОНОВА
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Нелли Тунекова работает ветеринаром 15 лет. Фото из архива героиниНелли Тунекова работает ветеринаром 15 лет. Фото из архива героини
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Домашние животные есть почти в каждой семье. Возвращаясь по вечерам с работы, мы ждем, когда любимый кот вальяжно уляжется на колени. Встаем в шесть утра, чтобы погулять с собакой. Учим попугайчика повторять смешные слова.

И когда животное внезапно заболевает, мы просто теряем голову - любимец смотрит на тебя с тоской и не может объяснить, почему ему больно. Бросая все дела, мы бежим в ветеринарную клинику и готовы выложить любые деньги за лечение.

Пермский ветеринар Нелли Тунекова рассказала, как выбрать честного специалиста, дала советы для владельцев питомцев, а также рассказала о забавных и не очень случаях из практики.

«Плачешь над котиком вместе с хозяином»

Я работаю ветеринаром 15 лет и в последние годы замечаю, что нашу профессию выбирают все меньше людей. Наверно, это связано со стрессом или спецификой. В клинике ветеринар получает от 25 тысяч рублей и выше. Те, кто делают животным операции, могут зарабатывать за месяц до 70 тысяч. Заработок зависит от города и количества клиентов, а мохнатых и хвостатых пациентов всегда хватает - с любой болячкой их хозяева обращаются к нам.

У каждого ветеринара есть постоянные клиенты. Когда я только устроилась на работу, женщина принесла на прием маленького серого котенка по кличке Марсик. У него оказалась чумка, которую мы быстро вылечили.

Марсик был нашим пациентом 15 лет, лечим ему и отравление, и лишай. А в марте кот внезапно стал отказываться от еды, сильно похудел. Мы диагностировали хроническую болезнь почек.

Лечение не помогало, и нам пришлось провести эвтаназию. Плакали вместе с хозяйкой, за эти годы Марсик мне стал как родной.

«Усыпите эту гадину!»

Самое страшное, когда люди приносят на эвтаназию здоровых питомцев.

- Она везде гадит, не можем к лотку приучить, - заявила как-то на приеме женщина и впихнула мне в руки дрожащую кошечку. – Усыпите эту гадину!

Часто бывает, что молодая семья берет котенка, а потом у пары рождается ребенок. У него развивается аллергия, и к нам несут разносчика. Хозяева даже не хотят сдавать анализы на аллергены, просто делают вывод, что аллергия у малыша именно на кошку. Требуют ее усыпить, но мы никогда не ставим смертельный укол здоровым животным. Стараемся пристроить их в добрые руки.

Иногда белая и пушистая кошечка вдруг начинает проявлять агрессию. Бросается на хозяев, царапает, кусает. Но мы знаем, что такое поведение не бывает без причины. Вот последний случай: хозяйка принесла 5-летнюю красавицу-кошку, сказала, что та сошла с ума и искалечила старую бабушку: буквально разодрала когтями ее ноги. Выясняем, что кошка недавно родила, а котят утопили. У роженицы начался гнойный мастит молочных желез и от боли она начала бросаться на людей.

Кошку мы забрали, пролечили антибиотиками и быстро нашли ей новый дом. Она оказалась очень ласковой и спокойной. Просто своим агрессивным поведением пыталась показать хозяевам, что ей очень больно.

Пушистый пациент. Фото из архива героини

Пушистый пациент. Фото из архива героини

Усыновляем отказников

Однажды мужчина принес беспородного щенка. Нервно оглядывается и говорит:

- Он упал с рук и сломал лапку.

Перелом оказался сложным, нужно было ставить пластину. На что мужчина ответил, что это дорого, и предложил малыша усыпить.

Мы отказались, и он просто развернулся и ушел. Лечили щенка за свой счет, а потом нашли ему хозяина.

Вообще, ветеринары часто усыновляют пациентов-отказников. У меня, например, несколько лет прожила 12-летняя кошка Алиса. Ее принесла бедно одетая старушка, сказала, что ее кладут в больницу, а родных у нее нет. Плакала, что кошка умрет одна в квартире от голода.

«Ваш диагноз - больная печень»

К сожалению, и среди ветеринаров есть мошенники. Например, некоторые выписывают гомеопатические препараты. Стоят они дорого, а положительного эффекта для лечения мы не наблюдаем. Однажды пришла женщина, расстраивается, мол, ветеринар сказал, что у ее кота нет иммунитета, что делать?

Если вашему питомцу поставили диагноз «нет иммунитета», «у животного больная печень» и что-то подобное, вы имеете дело с недобросовестным ветеринаром. Таких диагнозов не существует, есть наименования заболеваний.

Чтобы избежать встречи с лжеветеринарами, надо очень ответственно подойти к выбору клиники. Не ходите в первую попавшуюся, спросите совета у друзей или родственников, почитайте отзывы в интернете.

Среди пациентов очень много таких крох. Фото из архива героини

Среди пациентов очень много таких крох. Фото из архива героини

Как Пряник фантик проглотил

Всегда говорю хозяевам домашних питомцев, что за животными нужен такой же присмотр, как и за маленькими детьми. Есть у нас постоянный пациент - 10-летний кот Пряник. Он красавчик - у него шерстка цвета персика. Пряник - любимец в многодетной семье, и так как ребятишек много, дома часто бывает бардак.

- Наш Пряник ничего не ест, его тошнит, - обеспокоенно сказала мне в 2014 году его хозяйка.

Посмотрели, оказывается, Пряник проглотил фантик. Сделали операцию и достали бумажку. Но Пряник выводов не сделал и теперь частенько оказывается на операционном столе - то пробку проглотит, то деталь из «Лего». Операция, кстати, стоит в среднем 10-12 тысяч рублей. Но хозяева Пряню очень любят и денег не жалеют.

А буквально на днях лечили 5-летнего джек-рассел-терьера. Его тошнило, он плохо ел. В другой клинике собаку лечили от гастрита, но лучше мальчику не становилось. Тогда хозяева обратились к нам, мы сделали снимок и увидели застрявшую внутри абрикосовую косточку, которую позже достали.

А в новогодние праздники у нас вообще бум!

- Вот, наш кот проглотил мишуру, - печально говорят хозяева, принося питомцев на прием.

Еще частая еда в новогодние праздники - елочные игрушки и гирлянды.

А как-то раз мы доставали из кота батарейку. Случай был очень сложный, но, к счастью, животное удалось спасти.

Это шиншилла. Фото из архива героини

Это шиншилла. Фото из архива героини

«Во время операции ящерица четыре раза меняла цвет»

Несколько месяцев назад у меня был необычный пациент - бородатая агама Татьяна. Это такая ящерица. У нее была непроходимость. Татьяну нам привезла наша коллега из другого города - у нее не было нужного оборудования, чтобы прооперировать ящерицу. А в нашей клинике есть газовые масочки с наркозом, которые мы надеваем только на совсем крошечных животных.

Мы надели на Татьяну масочку, она уснула. Во время операции ящерица четыре раза меняла окрас - стала желтой, потом серой, черной и снова желтой. Все прошло успешно, Татьяна поправилась и уже через пару часов после операции с удовольствием пообедала.

Еще один необычный пациент - африканский белый ежик, самочка. Нам принесли ее в детской шапочке: она свернулась в клубочек, такая малюсенькая, смешная, с длинным носиком. Бедняжке пришлось удалить матку. Но она тоже быстро поправилась.

Ежик, как будто, улыбается. Фото из архива героини

Ежик, как будто, улыбается. Фото из архива героини

ВАЖНО

Советы для владельцев животных:

1. Если ваша любимая кошка вдруг начала гадить, не спешите от нее избавляться. Попробуйте купить специальный спрей и брызгайте им на облюбленные места. Также можно купить несколько лоточков и поставить их в туалете, в комнате и в коридоре, сменить наполнитель. Если это не помогает, обратитесь к ветеринару - возможно, у вашей любимицы проблемы со здоровьем.

2. Если питомец вдруг стал агрессивным, обязательно покажите его ветеринару - скорее всего, он себя плохо чувствует и пытается вам об этом сказать.

3. Обращайте внимание на аппетит питомца. Первый признак любого заболевания - отказ от еды. Также следите, чтобы шерсть была блестящей и гладкой, а не скатанной и с перхотью. Советую обратить внимание и на вес любимца. Если вдруг он сильно похудел или потолстел, необходимо показать его врачу.

4. Если вдруг вы планируете купить породистое животное, проконсультируйтесь с ветеринаром. Например, среди кошек пород мейн-кун, шотландская, а среди собак - у догов и доберманов часто встречаются заболевания сердца.

5. И очень рекомендую показывать ветеринарному врачу питомца старше пяти лет хотя бы раз в год и проходить все обследования: анализ крови, УЗИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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