Откровения ветеринара: «Во время операции ящерица однажды четыре раза сменила окрас»

Домашние животные есть почти в каждой семье. Возвращаясь по вечерам с работы, мы ждем, когда любимый кот вальяжно уляжется на колени. Встаем в шесть утра, чтобы погулять с собакой. Учим попугайчика повторять смешные слова.

И когда животное внезапно заболевает, мы просто теряем голову - любимец смотрит на тебя с тоской и не может объяснить, почему ему больно. Бросая все дела, мы бежим в ветеринарную клинику и готовы выложить любые деньги за лечение.

Пермский ветеринар Нелли Тунекова рассказала, как выбрать честного специалиста, дала советы для владельцев питомцев, а также рассказала о забавных и не очень случаях из практики.

«Плачешь над котиком вместе с хозяином»

Я работаю ветеринаром 15 лет и в последние годы замечаю, что нашу профессию выбирают все меньше людей. Наверно, это связано со стрессом или спецификой. В клинике ветеринар получает от 25 тысяч рублей и выше. Те, кто делают животным операции, могут зарабатывать за месяц до 70 тысяч. Заработок зависит от города и количества клиентов, а мохнатых и хвостатых пациентов всегда хватает - с любой болячкой их хозяева обращаются к нам.

У каждого ветеринара есть постоянные клиенты. Когда я только устроилась на работу, женщина принесла на прием маленького серого котенка по кличке Марсик. У него оказалась чумка, которую мы быстро вылечили.

Марсик был нашим пациентом 15 лет, лечим ему и отравление, и лишай. А в марте кот внезапно стал отказываться от еды, сильно похудел. Мы диагностировали хроническую болезнь почек.

Лечение не помогало, и нам пришлось провести эвтаназию. Плакали вместе с хозяйкой, за эти годы Марсик мне стал как родной.

«Усыпите эту гадину!»

Самое страшное, когда люди приносят на эвтаназию здоровых питомцев.

- Она везде гадит, не можем к лотку приучить, - заявила как-то на приеме женщина и впихнула мне в руки дрожащую кошечку. – Усыпите эту гадину!

Часто бывает, что молодая семья берет котенка, а потом у пары рождается ребенок. У него развивается аллергия, и к нам несут разносчика. Хозяева даже не хотят сдавать анализы на аллергены, просто делают вывод, что аллергия у малыша именно на кошку. Требуют ее усыпить, но мы никогда не ставим смертельный укол здоровым животным. Стараемся пристроить их в добрые руки.

Иногда белая и пушистая кошечка вдруг начинает проявлять агрессию. Бросается на хозяев, царапает, кусает. Но мы знаем, что такое поведение не бывает без причины. Вот последний случай: хозяйка принесла 5-летнюю красавицу-кошку, сказала, что та сошла с ума и искалечила старую бабушку: буквально разодрала когтями ее ноги. Выясняем, что кошка недавно родила, а котят утопили. У роженицы начался гнойный мастит молочных желез и от боли она начала бросаться на людей.

Кошку мы забрали, пролечили антибиотиками и быстро нашли ей новый дом. Она оказалась очень ласковой и спокойной. Просто своим агрессивным поведением пыталась показать хозяевам, что ей очень больно.

Пушистый пациент. Фото из архива героини

Усыновляем отказников

Однажды мужчина принес беспородного щенка. Нервно оглядывается и говорит:

- Он упал с рук и сломал лапку.

Перелом оказался сложным, нужно было ставить пластину. На что мужчина ответил, что это дорого, и предложил малыша усыпить.

Мы отказались, и он просто развернулся и ушел. Лечили щенка за свой счет, а потом нашли ему хозяина.

Вообще, ветеринары часто усыновляют пациентов-отказников. У меня, например, несколько лет прожила 12-летняя кошка Алиса. Ее принесла бедно одетая старушка, сказала, что ее кладут в больницу, а родных у нее нет. Плакала, что кошка умрет одна в квартире от голода.

«Ваш диагноз - больная печень»

К сожалению, и среди ветеринаров есть мошенники. Например, некоторые выписывают гомеопатические препараты. Стоят они дорого, а положительного эффекта для лечения мы не наблюдаем. Однажды пришла женщина, расстраивается, мол, ветеринар сказал, что у ее кота нет иммунитета, что делать?

Если вашему питомцу поставили диагноз «нет иммунитета», «у животного больная печень» и что-то подобное, вы имеете дело с недобросовестным ветеринаром. Таких диагнозов не существует, есть наименования заболеваний.

Чтобы избежать встречи с лжеветеринарами, надо очень ответственно подойти к выбору клиники. Не ходите в первую попавшуюся, спросите совета у друзей или родственников, почитайте отзывы в интернете.

Среди пациентов очень много таких крох. Фото из архива героини

Как Пряник фантик проглотил

Всегда говорю хозяевам домашних питомцев, что за животными нужен такой же присмотр, как и за маленькими детьми. Есть у нас постоянный пациент - 10-летний кот Пряник. Он красавчик - у него шерстка цвета персика. Пряник - любимец в многодетной семье, и так как ребятишек много, дома часто бывает бардак.

- Наш Пряник ничего не ест, его тошнит, - обеспокоенно сказала мне в 2014 году его хозяйка.

Посмотрели, оказывается, Пряник проглотил фантик. Сделали операцию и достали бумажку. Но Пряник выводов не сделал и теперь частенько оказывается на операционном столе - то пробку проглотит, то деталь из «Лего». Операция, кстати, стоит в среднем 10-12 тысяч рублей. Но хозяева Пряню очень любят и денег не жалеют.

А буквально на днях лечили 5-летнего джек-рассел-терьера. Его тошнило, он плохо ел. В другой клинике собаку лечили от гастрита, но лучше мальчику не становилось. Тогда хозяева обратились к нам, мы сделали снимок и увидели застрявшую внутри абрикосовую косточку, которую позже достали.

А в новогодние праздники у нас вообще бум!

- Вот, наш кот проглотил мишуру, - печально говорят хозяева, принося питомцев на прием.

Еще частая еда в новогодние праздники - елочные игрушки и гирлянды.

А как-то раз мы доставали из кота батарейку. Случай был очень сложный, но, к счастью, животное удалось спасти.

Это шиншилла. Фото из архива героини

«Во время операции ящерица четыре раза меняла цвет»

Несколько месяцев назад у меня был необычный пациент - бородатая агама Татьяна. Это такая ящерица. У нее была непроходимость. Татьяну нам привезла наша коллега из другого города - у нее не было нужного оборудования, чтобы прооперировать ящерицу. А в нашей клинике есть газовые масочки с наркозом, которые мы надеваем только на совсем крошечных животных.

Мы надели на Татьяну масочку, она уснула. Во время операции ящерица четыре раза меняла окрас - стала желтой, потом серой, черной и снова желтой. Все прошло успешно, Татьяна поправилась и уже через пару часов после операции с удовольствием пообедала.

Еще один необычный пациент - африканский белый ежик, самочка. Нам принесли ее в детской шапочке: она свернулась в клубочек, такая малюсенькая, смешная, с длинным носиком. Бедняжке пришлось удалить матку. Но она тоже быстро поправилась.

Ежик, как будто, улыбается. Фото из архива героини

ВАЖНО

Советы для владельцев животных:

1. Если ваша любимая кошка вдруг начала гадить, не спешите от нее избавляться. Попробуйте купить специальный спрей и брызгайте им на облюбленные места. Также можно купить несколько лоточков и поставить их в туалете, в комнате и в коридоре, сменить наполнитель. Если это не помогает, обратитесь к ветеринару - возможно, у вашей любимицы проблемы со здоровьем.

2. Если питомец вдруг стал агрессивным, обязательно покажите его ветеринару - скорее всего, он себя плохо чувствует и пытается вам об этом сказать.

3. Обращайте внимание на аппетит питомца. Первый признак любого заболевания - отказ от еды. Также следите, чтобы шерсть была блестящей и гладкой, а не скатанной и с перхотью. Советую обратить внимание и на вес любимца. Если вдруг он сильно похудел или потолстел, необходимо показать его врачу.

4. Если вдруг вы планируете купить породистое животное, проконсультируйтесь с ветеринаром. Например, среди кошек пород мейн-кун, шотландская, а среди собак - у догов и доберманов часто встречаются заболевания сердца.

5. И очень рекомендую показывать ветеринарному врачу питомца старше пяти лет хотя бы раз в год и проходить все обследования: анализ крови, УЗИ.