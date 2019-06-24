2019-06-24T15:27:26+03:00
Здоровье

«Родители написали отказ от вакцинации». Ребенок привез из Батуми в Пермь корь, все пассажиры рейса могут заразиться

Летевших с ним пассажиров экстренно прививают, а сам школьник лечится в инфекционном отделении больницы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Вакцинация обязательноВакцинация обязательноФото: Алексей БУЛАТОВ
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19 июня в Пермь из Батуми прилетел самолет с ребенком, больным корью. Мальчик отдыхал в Грузии вместе с родителями. Через два дня после возвращения домой у него температура поднялась до 40 градусов, появился кашель, конъюнктивит, по телу пошла сыпь.

Родители вызвали на дом врача. Доктор поставил диагноз: классическая коревая инфекция, мальчика госпитализировали в инфекционное отделение одной из городских больниц.

- Информация об этом поступила в Роспотребнадзор 21 июня, мы сразу же оповестили всех пассажиров, летевших одним рейсом с заболевшим ребенком, их было около ста человек, - рассказала «КП» заместитель начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт. – Несмотря на то, что во время перелета симптомы заболевания у ребенка еще не проявились, он был переносчиком опасной инфекции. Мы разослали всем пассажирам на электронную почту информацию о том, что после контакта с заболевшим им необходимо поставить бесплатную прививку в поликлинике по месту жительства.

Мальчик, которому родители отказались ставить прививку, мог заразить корью весь самолёт

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Пока неизвестно, сколько пассажиров сделали это, но большинство в первые же сутки обратились к медикам, ведь только вакцинация может защитить от опасного заболевания.

- От кори детям должны ставить прививки в один год и в шесть лет, - продолжает эпидемиолог. – Мы установили, что заболевший ребенок привит не был. Его родители в свое время написали отказ от вакцинации, а потом увезли сына отдыхать в страну, где неблагополучная ситуация по заболеваемостью этой болезнью. Причем, такая обстановка с корью сейчас не только в Грузии, но и по всей Европе. И для непривитого человека при поездках в эти страны велик риск заражения. Корь очень заразна: после контакта с больным заражение непривитого человека происходит в ста процентах случаев.

Корь опасна своими осложнениями, которые встречаются у 30 процентов заболевших, в том числе это энцефалит, слепота и самое распространенное осложнение - коревая пневмония.

По данным медиков, только в этом году пятеро пермяков привезли из отпуска корь. Этот мальчик – шестой. Его состояние врачи сейчас оценивают, как удовлетворительное. Он изолирован и проходит лечение в отдельном боксе. Никто, кроме привитых от кори медиков к нему не имеет возможности прийти. Все его родственники тоже сейчас находятся под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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