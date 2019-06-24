2019-06-24T15:27:26+03:00
Общество

ПЗСП заботится о сохранности окружающей среды

Компания совместно с фондом «Обвинская роза» запустила серию экологических воркшопов
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Долина реки Егошиха - это самые уникальные ландшафты городаДолина реки Егошиха - это самые уникальные ландшафты городаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермь – один из самых крупных зеленых городов России. С каждым годом он растет и развивается. Приезжают новые люди, разрабатываются интересные проекты, строятся новые здания. Построить жилой комплекс и сохранить флору и фауну конкретного района нетронутой – мало, кто из застройщиков задумывается об этом.

АО «ПЗСП» – один из крупнейших застройщиков в Перми – в 2020 году будет возводить многоэтажку рядом с типографией «Звезда» на Дружбе. Чтобы обезопасить окружающую среду во время строительства, сохранить на данной территории различные растения, ПЗСП совместно с фондом культурного и природного наследия Пермского края «Обвинская роза» запустили серию воркшопов. Они направлены на подготовку техзадания для конкурса на формирование природосберегающего ландшафта для новой площадки, где планируется застройка.

- С учётом всех компонентов биоэкологической сферы мы хотели бы внедрить наш объект, чтобы не нанести разрушительного воздействия на нее, - подчеркнул генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

У жителей многоэтажного дома компании ПЗСП будет возможность не только любоваться прекрасными видами на город, но и жить в уникальном районе.

- Долина реки Егошиха - это самые уникальные ландшафты города, которые формируют комфортную городскую среду для жителей, - отмечает директор фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова.

АО «ПЗСП», разрабатывая концепцию застройки данной территории, ставит перед собой задачу, в первую очередь, не оказать негативного воздействия на реку Егошиху, сохранить склоны, которые представляют геологический интерес, ценны как место обитания растений и животных, и, конечно, сделать новый объект не только функциональным, но и привлекательным со всех точек зрения - своеобразным «якорем» для развития прилегающей территории.

- Это очень знаковый проект для города, так как не часто компании застройщики беспокоятся о том, чтобы не навредить окружающей среде. ПЗСП не только на словах, но и на деле готов сохранить уникальную экосистему, - подчеркивает директор фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова.

Активная позиция ПЗСП по защите уникальной экосистемы Пермского края проявлялась и во время экопробега «Живой Пермский край», который проходил 15-16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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