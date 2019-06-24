«Погибший парень помогал бабушке и дедушке». В Перми в аварии разбились три человека

- Скорбим всем поселком, - говорят знакомые погибших в аварии родственников.

Ночью 22 июня по дороге со стороны улицы Грибоедова в сторону Восточного обхода ехал автомобиль «Хендай». Он был практически новенький - 47-летний бизнесмен Николай, водитель иномарки, купил его не так давно.

Что произошло на дороге - неизвестно. Полицейским еще предстоит это выяснить. В соцсетях выдвигают разные версии - лопнуло колесо, поэтому автомобиль занесло, или пишут, что на дорогу резко выбежала собака. Но по официальной предварительной версии, водитель превысил скорость.

- Он допустил наезд на бордюрный камень слева по ходу движения, а затем наехал на световую опору, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Фото с места ДТП с сайта ГИБДД

Фотографии, опубликованные в соцсетях, потрясают: иномарку практически «намотало на столб», удар был очень сильный. В результате ДТП погибли все, кто был в машине: водитель, его подруга, 37-летняя сотрудница завода Ольга, и ее племянник, 20-летний Денис.

- Они были веселыми и добрыми, - говорят про погибших родственников знакомые. - Денис, насколько я знаю, пока не работал, а помогал бабушке и дедушке по хозяйству. А Ольга работала на заводе, одна воспитывала дочку, заботилась о родителях.

А у Николая был собственный небольшой бизнес. Автомобиль он купил незадолго до трагедии.

- Он никогда не пил за рулем, - утверждают его знакомые. - Такого просто не может быть.

Сотрудникам правоохранительных органов еще предстоит выяснить, что произошло в ту ночь.

- Назначены различные экспертизы, - сообщили в пресс-службе. - Мы будем выяснять, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения или нет.