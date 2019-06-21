2019-06-20T21:44:14+03:00
Общество

«В воскресенье пермяков ждёт 30-градусная жара». Погода в Перми с 21 по 26 июня

В конце июня в Перми кратковременное потепление сменится похолоданием
Андрей МАТЛИН
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Наконец-то захотелось мороженого!Наконец-то захотелось мороженого!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Погода в Перми в июне пока капризная, но в ближайшие несколько дней она нас порадует.

- В эти выходные в Перми и Пермском крае выдадутся теплые денёчки, что будет своеобразной наградой в нынешнее неустойчивое пока лето, - говорит руководитель Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов. - Ветер сменится с северного на западный, и к нам ненадолго поступит теплый воздух из центральной европейской части страны. Произойдет такая перемена в ночь на субботу.

А сегодня, в пятницу, днём в Перми будет даже чуть прохладнее, чем вчера. Зато не будет осадков.

Сухо и тепло будет в субботу.

А вот в воскресенье возможны даже кратковременные грозы. При этом воздух днём заметно прогреется, и будет от 27 до 29 градусов, а на солнце столбик термометра поднимется и выше.

Ожидается, что в первые дни следующей недели снова немного похолодает – дневная температура воздуха опустится до 15 градусов. Однако дачники могут не беспокоиться: ночных заморозков или резкого похолодания днём не предвидится.

В пятницу в Перми днём будет от 18 до 21 градуса, без осадков.

В субботу потеплеет, и дневная температура воздуха повысится до 25 градусов, осадков не ожидается.

В воскресенье днём столбик термометра поднимется до 29 градусов или даже выше. Возможны кратковременные грозы.

В понедельник на следующей неделе воздух днём в Перми прогреется лишь до 25 градусов, а во вторник и вовсе только до 15 градусов. При этом в ночь на среду столбик термометра может опуститься до 5 градусов, а днем в среду он может не подняться выше 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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