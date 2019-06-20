«Подарки, мастер-классы и дегустации»: «КП»-Пермь» проведет Фестиваль русской окрошки

Каждое лето «Комсомольская правда»-Пермь» проводит Фестиваль русской окрошки. На празднике мы проводим конкурс на самый оригинальный рецепт традиционного блюда. В нем принимают участие сразу несколько команд: журналисты, представители ТЦ, спортивные организации и те, кто просто хочет поучаствовать в конкурсе.

Каждая команда за отведенное время готовит окрошку по оригинальному рецепту. Здорово, если блюдо будет творчески обыграно, а также если участники презентуют окрошку в стихах ил танцах.

Затем блюда оценивает жюри во главе с шеф-поваром. Все команды награждаются дипломами и призами от наших партнеров. И, конечно, участники и просто гости фестиваля смогут попробовать приготовленную окрошку.

Песни, мастер-классы, дегустации и подарки - все это ждет вас 28 июня на Фестивале русской окрошки. Он начнется в 16 часов у ТЦ «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59.

Наши партнеры: компания «Вемол», торговая марка «Ряба», мясокомбинат «Кунгурский», маслозавод «Нытвенский» и квас «Благодать».