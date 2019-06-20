2019-06-20T12:36:33+03:00
Политика

Пермяки задали вопрос Путину: «Почему умирают моногорода?»

"Тяжелая ситуация в стране связана с последствиями санкций", - ответил Президент
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Владимир Путин в 17-й раз проводит прямую линию.Владимир Путин в 17-й раз проводит прямую линию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На прямую линию Президенту России поступило более полутора миллиона вопросов. Большая часть из них связана с уровнем зарплаты и пенсий,

В начале Прямой линии с Президентом прозвучал вопрос из Пермского края: «Почему умирают моногорода? У нас два завода, но работы нет. Молодежь спивается».

Но так как этот вопрос задали в череде других, касающихся уровня зарплаты и жизни вообще, конкретно на него Владимир Путин не ответил. Но отметил, что тяжелая ситуация в стране была связана с последствиями санкций.

- Сказалась вся ситуация на рынке с нашими экспортными товарами: нефть, нефтепродукты. Поэтому произошел такой малоприятный элемент в экономике: доходы граждан сокращались, самый тяжелый момент был в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается, - рассказал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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