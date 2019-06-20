Пермяки задали вопрос Путину: «Почему умирают моногорода?»

На прямую линию Президенту России поступило более полутора миллиона вопросов. Большая часть из них связана с уровнем зарплаты и пенсий,

В начале Прямой линии с Президентом прозвучал вопрос из Пермского края: «Почему умирают моногорода? У нас два завода, но работы нет. Молодежь спивается».

Но так как этот вопрос задали в череде других, касающихся уровня зарплаты и жизни вообще, конкретно на него Владимир Путин не ответил. Но отметил, что тяжелая ситуация в стране была связана с последствиями санкций.

- Сказалась вся ситуация на рынке с нашими экспортными товарами: нефть, нефтепродукты. Поэтому произошел такой малоприятный элемент в экономике: доходы граждан сокращались, самый тяжелый момент был в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается, - рассказал глава государства.