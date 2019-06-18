Дань экологии, или Сказ о том, как блогеры в экопробег ходили

Можно ли быть безразличными, когда поднимается вопрос об экологии планеты? Понимая, что необходимо напоминать людям о важности правильного взаимодействия с природой, «Комсомольская правда» придумала и успешно реализовала экологический автопробег «Живой Пермский край».

Новый дом посреди зеленого оазиса

Первой остановкой на маршруте стала долина реки Егошихи, где в ближайшие годы появится новостройка от компании ПЗСП. Возводя здания, застройщик перешел на новый уровень, в первую очередь думая об окружающей среде, в которой «вырастет» дом.

- Еще никогда строительная компания так тщательно не подходила к анализу той местности, где собирается поднять новостройку, - поделилась с блогерами своим мнением Елена Плешкова, президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза».

Елена рассказала, как АО «ПЗСП» совместно с их фондом разрабатывает проект по благоустройству природосберегающего ландшафта долины реки Егошихи.

- Нами согласованы идеи, которые касаются сохранения важных ландшафтных растений, деревьев и кустарников. Например, «яблоня-мать», как ее кличет экологическое общество, была посажена здесь более 30 лет тому назад. Ее просто необходимо сохранить в процессе реализации проекта, - дополнила Елена.

По смузи - и к сирени!

Перед выездом в Березники команда автопробега не забыла подкрепиться. Партнером по восполнению «съестных запасов» выступила компания «Киты еды». Смузи и гранола со свежими ягодами разлетелись, как говорится, на ура, после чего участники тура, сытые и довольные, сели в микроавтобус.

Два с половиной часа в дороге - и команда уже в Березниках. Там их рядом со школой №2 ждали школьники и представители филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ». Они рассказали об эколого-просветительском проекте «Город-сад. Наследие», посвященном 110-летию известного ученого-озеленителя Валентина Миндовского. Инициаторы этого проекта - Совет активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров».

-

- Мы не просто хотим напомнить о традициях, заложенных Валентином Миндовским, но и предлагаем совместными усилиями добиться правильного и эффективного озеленения и благоустройства как общественных пространств, так и придомовых территорий, - рассказала Венера Мухатаева, председатель «Лиги лидеров», депутат Березниковской городской Думы по округу №12.

Благодаря реализации проекта было вручено 23 сертификата на приобретение деревьев и семян образовательным учреждениям, учреждениям допобразования и детским садам Березников. В субботу в рамках этого проекта вместе с учениками березниковской школы №2 и представителями предприятия «Азот» участники нашего экопробега посадили 6 кустов сирени. Во время встречи также состоялась презентация экологического отчета «Азота» за 2018 год. Его, кстати, предприятие публикует ежегодно, начиная с 2011 года, демонстрируя тем самым свою открытость и заинтересованность в вопросах экологии.

- Наше предприятие работает строго в рамках природоохранного законодательства, а представители нашего молодежного движения являются примером экологического волонтерства в Пермском крае. Можно смело сказать, что филиал «Азот» занимает лидирующие позиции в проведении экологических мероприятий на благо города и края, - комментирует Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» по экологии.

После посадки деревьев команда «КП» вручила директору школы Ирине Давыдовой свой подарок - коллекцию книг «Юношеская библиотека» от Издательского дома «Комсомольская правда» и отправилась на очистные сооружения «Азота», где их подробно ознакомили с работой цеха очистки стоков.

Их важность сложно переоценить. По данным рейтинга общественной организации «Зеленый патруль», благодаря очистным сооружениям «Азота» объем загрязнений, поступающих в реку Каму в городе Березники, значительно снизился. Это как раз связано со строительством высокотехнологичных очистных сооружений предприятия.

-

Нефтяной остров

Предпоследней точкой экспедиции первого дня стало уникальное нефтяное месторождение предприятия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Ему дали имя заслуженного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева, нашего земляка, одного из создателей компании «ЛУКОЙЛ». И это месторождение - одно из крупнейших открытий пермских геологов за последнее десятилетие. Сейсморазведка, которая подтвердила наличие залежей нефти в этом месте еще в 1986 году, столкнулась с важной задачей - сохранить месторождения солей, добыв при этом нефть. После подробного анализа территории удалось обнаружить площадку, откуда можно «заходить» под кондиционные соли.

Над ней прикамские нефтяники и построили искусственную производственную площадку - сооружение, похожее на остров в Камском водохранилище. Скважины тут обустраиваются необычные. Их стволы сначала проходят вертикально, преодолевая калийные залежи, а затем горизонтально. Длина таких скважин - более двух километров. Таким образом нефтяники добираются до нефти, лежащей под солями. Кстати, сырье здесь очень хорошего качества - это малосернистая нефть, которая высоко ценится нефтепереработчиками.

С берегом Камы остров соединяет дамба, рассчитанная на движение грузового транспорта для доставки оборудования и материалов. Внутри дамбы возведен мост, через створ которого беспрепятственно проходит рыба, идущая на нерест. Ближайший аналог этого месторождения - морская платформа.

О воде и ее нефтяном соседстве также зашла речь. Блогеры, кстати, были приятно удивлены информацией о том, что пермские нефтяники активно занимаются сохранением и возобновлением популяции рыб.

- А всем знакомый «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в рамках мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов планирует выпустить 86 000 мальков стерляди и судака. Об этом нам рассказали на месторождении, - пишет в своем инстаграм-аккаунте фотохудожник и блогер Александра Чертулова.

В 2019 году пермские нефтедобытчики направят 8,1 млрд рублей на природоохранные мероприятия. Эта сумма соответствует уровню затрат прошлого года на это направление.

- Главное для промышленных предприятий - осознавать ответственность перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации. Именно поэтому «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только соблюдает высочайшие стандарты экологической безопасности на производстве, но и занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов и проводит десятки экологических акций. Это субботники, очистка берегов рек, благоустройство парков и родников, высадка цветов и деревьев, - заявил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Утро в горах

После посещения трех крупных предприятий края блогеры отправились на заслуженный отдых в Губаху. Там их ждал хостел под названием Daniel, добродушно открывший свои двери в этот раз не горнолыжникам и не туристам.

-

Приехали ребята ночью, поэтому оценить живописность местности не смогли, но вот утром, после сытной запеканки от компании «Киты еды», ребята в полной мере насладились видами на горные склоны.

После такого горного гостеприимства участники тура добрались до культовой для уральцев таблички «Счастье в горах», после чего снова поспешили в путь. Второй день экоэкспедиции «Чистый Пермский край» был полностью посвящен общению с природой.

Не мусорим и вам не советуем!

Первой остановкой стал Каменный Город - одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал - Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.

Но миссия команды была даже не в том, чтобы полюбоваться красотами этого места, а в том, чтобы проверить, не заставляют ли люди этих каменных «Черепах» жить в грязи. Экспедиция знала, что в прошлые выходные здесь уже провели субботник, однако выбрала позицию «доверяй, но проверяй».

-

«Странное дело. Говорят, что на днях Каменный Город пережил мощный субботник. Когда мы пошли сегодня по нему гулять, то взяли с собой пакеты под мусор. Мало ли... На всякий случай... Иии... мы не вернули их пустыми. Люди!!! Как же так??? - поделилась своими впечатлениями в сети одна из участников тура Нина Соловей. - Вы идете любоваться на дивную природу и гадите. Почему нельзя банку сжать и закинуть себе в рюкзак? Почему, бродя между этими великолепными скалами и опустошив бутылку воды или водки, вы тару бросаете тут же??? Как же так?!»

И действительно, хоть экокоманда и приехала сюда с мусорными мешками, они все же надеялись уехать без улова. Итог - два собранных пакета с мусором на 120 литров.

Уходя, ребята установили табличку при входе в эту зону «каменного релакса»: «Компания ПЗСП заботится о чистоте и порядке. Позаботься и ты! Приехал сюда отдохнуть? Не мусори. Видишь, что кто-то оставил мусор до тебя - подай руку помощи этому месту, убери».

Экологические принципы именно этой строительной компании участники пробега разбирали в первый день поездки, исследуя зону в районе устья реки Егошихи.

«Данный застройщик активно пропагандирует сохранение природного наследия не только в рамках города Перми, но и по всему Пермскому краю. Сегодня, кстати, в Каменном Городе мы установили табличку от застройщика, которая призывает соблюдать чистоту в местах массового туризма», - пишет в своем инстаграм-аккаунте блогер Александр Дьяков.

Пустые гильзы в кустах и пакеты на деревьях

Следующей остановкой на маршруте стала смотровая площадка «Белые камни» недалеко от Гремячинска. Отсюда открывается потрясающий вид на Уральские горы и природный заповедник Басеги.

Однако смотреть на все великолепие без содрогания в сердце сложно. Кучи мусора на земле, в кустах, на деревьях. Площадка была завалена самыми разными отходами: нижним бельем, пакетами, посудой, ржавыми консервами, битыми бутылками. Даже гильзы от боевых патронов нашли!

-

«Убрали часть мусора на смотровой площадке «Белые камни». То, что там оставляют после себя люди, цензурным словом «мусор» не назовешь. Находки были - от пули до трусов. Люди, уважайте себя и природу!» - разместила пост-призыв в соцсети участница тура Марина Харина.

Несмотря на то, что блогеры и журналисты собирали мусор очень старательно, подбирая каждую мелочь, не все удалось собрать. Серьезной проблемой стали разбитые бутылки.

Вторая проблема - суеверия. Есть поверье, что если повязать на ветку дерева ленточку, то самое сокровенное желание исполнится. И люди привязывают все, что только можно, когда приходит пора загадать желание: салфетки, пакеты, файлы... Даже на георгиевские ленточки рука поднялась.

Грустный итог посещения смотровой площадки - 8 пакетов мусора.

Подробнее об экопробеге можно почитать на личных страницах блогеров. А чтобы найти их, нужно всего лишь перейти в соцсетях по хештегам, которые использовались ими в постах по пробегу: #экопробегКП #ЖивойПермскийКрай.

Благодарим партнеров проекта, без которых эта поездка не стала бы такой познавательной и насыщенной: АО «ПЗСП», Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания «ЛУКОЙЛ», горнолыжный центр «Губаха», партнер по питанию «Киты еды».