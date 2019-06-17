Как Настасья Самбурская. Молодожены отказались от букетов, чтобы подарить подарки чужим детям

Ирина и Андрей Сметанины - счастливые молодожены из Горнозаводска. В день своей свадьбы они решили отказаться от цветов, чтобы помочь нуждающимся детям.

- Цветы стоят дорого, а радуют всего несколько дней, - говорит Ирина. - Как-то я прочла, что актриса Настасья Самбурская попросила своих поклонников приносить ей вместо цветов пакеты с собачьим кормом, которые она отдает на благотворительность. Мне эта идея сразу понравилась. Когда мы с женихом начали готовиться к свадьбе, я предложила ему отказаться от цветов и за счет этого помочь нуждающимся детишкам. Вы не поверите, но у нас в деревнях Горнозаводского района очень много семей, которые не могут позволить себе купить даже канцтовары к 1 сентября. Прошлой осенью я и сама участвовала в сборе таких ребят в школу, и коллег активно агитировала.

Новобрачные собрали восемь пакетов добра

На свадебных пригласительных молодожены так и написали: «Наша будущая семья приглашает вас на торжественное бракосочетание и предлагает подарить детям радость. Если вы готовы поучаствовать в этом, то вместо букетов приносите с собой вещи, которые могут порадовать малышей».

- Мы никогда не слышали об этой идее, но она крута, - откликнулись все гости.

В день свадьбы красочно упакованные пакеты и плетеные корзинки с презентами для детишек родственники и друзья пары приносили в кафе и ставили на специальный стол для благотворительных подарков. В пакетах были игрушки, краски, альбомы, тетради, фломастеры, сладости, подгузники и даже детское питание.

Восемь пакетов добра

Всего удалось собрать восемь огромных пакетов. А через пару дней новобрачные набрали номер благотворительного фонда.

- Это откуда? - в удивлении всплеснула руками директор фонда «Лучи помощи» Светлана Кононюк, когда новобрачные стали заносить в офис пакеты с вещами. - Ребята рассказали про свадьбу. Наш благотворительный фонд, единственный в городе, кто помогает детям, инвалидам и нуждающимся семьям. И несложно догадаться, как мы рады такой помощи. Эти гостинцы мы передадим нашим подопечным в торжественной обстановке: дождемся 8 июля - Дня семьи, любви и верности и устроим настоящий праздник! Мы искренне рады, что эта прекрасная пара из нашего города начала свою совместную жизнь с такого доброго дела.

Приятно посмотреть на эту гору подарков. Фото из архива семьи

В фонде ребятам предложили что-то забрать своему будущему ребенку, но они отказались, зная, что работают и всегда смогут обеспечить его сами.

- Главные герои - это наши друзья и гости, а не мы! - скромничают новобрачные. - Мы всего лишь предложили, все остальное сделали они. Поверьте, мы придумали это совсем не для того, чтобы о нас написали в газетах. Мы просто хотели сделать доброе дело и сделали его. Жаль, что в соцсетях уже нашлись такие диванные читатели, которые решили кинуть в нас камнем, мол, якобы мы пиаримся на этом. Поверьте, это не так! Про благотворительность знают все, и каждый может сделать все, что от него зависит, чтобы помочь нуждающимся.