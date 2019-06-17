Утро в горах, 10 мешков мусора и сытые чусовляне

После посещения 3 крупных предприятий края блогеры отправились на заслуженный отдых в Губаху. Там их ждал хостел «Daniel», добродушно открывший свои двери в этот раз не горнолыжникам и не туристам.

Приехали ребята ночью, поэтому оценить живописность местности немного не дала усталость и накрывшая территорию ночь, но вот утром, под сытные запеканки от компании «Киты еды» ребята смоли в полной мере насладиться видами на склон горы Крестовой, вид на которую из окна был просто прекрасен.

Поездка получилось класснойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После такого горного гостеприимства участники тура добрались до культовой для уральцев таблички «Счастье в горах», после чего снова поспешили в путь, ведь на второй день у них было запланировано много полезных дел.

Не мусорим и вам не советуем!

Первой остановкой стал Каменный город - одна из главных природных достопримечательностей Пермского края. Другое название этих скал – Чертово Городище. Местные жители обычно называют их Черепахами.

Но миссия команды была больше даже не в том, чтобы полюбоваться прекрасами этого места, а в том, чтобы проверить, не заставляют ли люди этих каменных «Черепах» жить в грязи. Экспедиция знала, что на прошлых выходных здесь уже провели субботник, однако выбрали позицию «доверяй, но проверяй».

В Каменном городе невероятно красивоФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Странное дело. Говорят, что на днях Каменный город пережил мощный субботник. Когда мы пошли сегодня по нему гулять, то взяли с собой пакеты под мусор. Мало ли... На всякий случай...иии... мы не вернули их пустыми. Люди!!! Как же так???», - поделилась своими впечатлениями в сети одна из участников тура Нина Соловей, - «Вы идёте любоваться на дивную природу и гадите... почему нельзя банку сжать и закинуть себе в рюкзак? Почему бродя между этими великолепными скалами и опустошив бутылку воды или водки, вы тару бросаете тут же??? Как же так?!».

И действительно, хоть эко-команда и приехала сюда с мусорными мешками, они все же надеялись уехать без улова. Итог – два собранных пакета с мусором на 120 литров.

Уходя ребята установили табличку при входе в эту прекрасную зону каменного релакса:

«Компания "ПЗСП" заботится о чистоте и порядке. Позаботься и ты! Приехал сюда отдохнуть? Не мусори. Видишь, что кто-то оставил мусор до тебя - подай руку помощи этому месту, убери».

Теперь там стоит такая табличкаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экологические принципы именно этой строительной компании участники пробега разбирали в первый день поездки, исследуя зону в районе устья реки Егошихи.

«Данный застройщик активно пропагандирует сохранение природного наследия не только в рамках города Перми, но и по всему Пермскому краю. Сегодня, кстати, в Каменном мы установили табличку от застройщика, которая призывает соблюдать чистоту в местах массового туризма», - пишет в своем инстаграм-аккаунте блогер Александр Дьяков.

В целом ощущения у команды остались приятные. В Каменном городе было тепло и солнечно, да и факт проведения постоянных субботников на этой площадке не может не радовать.

Пустые гильзы в кустах и пакеты не деревьях

Однако это более-менее спокойное чувство на душе очень быстро покинуло команду экспедиции.

Следующей остановкой в их маршруте стала смотровая площадка "Белый камень» недалеко от Гремячинска. Отсюда открывается потрясающий вид на Уральские горы и природный заповедник Басеги.

Однако смотреть на все великолепие без содрогания в сердце сложно. Стоит оглянуться вокруг, как становится грустно: кучи мусора на земле, в кустах, на деревьях. Площадка была завалена самыми разными отходами: нижним бельем, пакетами, посудой, ржавыми консервами битыми бутылками... даже гильзы от боевых патронов нашли!

Все были в ужасе от количества мусораФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Убрали часть мусора на смотровой площадке «Белые камни». То, что там оставляют после себя люди, цензурным словом «мусор» не назовёшь. Находки были от пули до трусов. Люди, уважайте себя и природу», - разместила пост-призыв в своей соц. сети участница тура Марина Харина.

Несмотря на то, что блогеры и журналисты собирали мусор очень старательно, подбирая каждую мелочь, не всё удалось собрать. Участники отметили, что серьезная проблема – это разбитые бутылки. Большие осколки они аккуратно смогли собрать в строительные мусорные мешки, мелкие же просто впиваются в землю и чтобы достать их оттуда, необходимо вооружиться не только перчатками и пакетами, - они просто врастают в землю.

Вторая проблема - суеверия. Есть поверье, что если повязать на ветку дерева ленточку, то самое сокровенное желание исполнится. И люди привязывают всё, что только можно, когда приходит пора загадать желание: салфетки, пакеты, файлы... Даже на георгиевские ленточки рука поднялась.

«Глядя на это все это, хочется загадать лишь одно желание: чтобы люди перестали так издеваться над окружающей природой. Привяжите ленту себе на запястье, загадайте желание и никогда не снимайте ее (а то не сбудется). А еще лучше – привяжите старую использованную влажную салфетку, чтобы уж наверняка», - прокомментировала увиденное Алеся Галибус, журналист поездки.

Пакеты были очень тяжелыеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К слову, чтобы освободить кусты или деревья из этого мусорного плена, необходимо воспользоваться секаторными или бытовыми ножницами, просто так развязать это творчество у вас не выйдет, иначе вы просто поломаете ветки и посрываете листья. Но и оставить их стоять в таком виде – кощунство. Деревья от этого гибнут. Делегация решила, что следующая экспедиция будет посвящена спасению деревьев от ленточного рабства.

Грустный итог посещения смотровой площадки – 8 пакетов мусора.

Фестиваль "Да Еда!"

После двух туристических локаций участники эко-пробега "Живой Пермский край" добрались до локации съестной, ведь после благодатного труда нужно было сытно покушать. В Чусовом в этот день проходил фестиваль "Да Еда!" в честь 40-летия металлургического завода.

На фестивале можно было поучаствовать в празднике красок холи, полакомиться фастфудом и послушать выступления пермских и местных творческих коллективов. Блогеры успели и накушаться, и наслушаться… музыки, разумеется.

Чусовой стал последней точкой экологической экспедиции "Живой Пермский край". После – только родная Пермь.

Подробнее об эко-пробеге можно почитать на личных страницах блогеров. А для того, чтобы найти их, нужно всего лишь перейти по хэштегам, которые использовались ими в постах по пробегу:

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Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды".