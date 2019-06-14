2019-06-14T15:41:51+03:00
Здоровье

"Приятная потеря лишних кг": героиня проекта "Преображение" рассказала о процедуре "прессотерапия"

Наталья Луканина ходит на специальные процедуры в центр "Бэлла"
Елена КОНОВА
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Наталья на процедуреНаталья на процедуре
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Героиня проекта "КП"-Пермь" "Преображение" Наталья Луканина посетила центр красоты и здоровья "Бэлла". На этот раз она записалась на процедуру "Прессотерапия".

- Прессотерапию мы всегда назначаем в рамках программы по снижению веса, - рассказывает врач Леонид Александрович. - Такие процедуры хорошо выводят отечность, лишнюю жидкость, снижают отечность жировых клеточек, за счет чего человек худеет и теряет вес и объемы.

Всего Наталья пройдет 10 процедур "Прессотерапии". От такого комплекса лишний вес точно уйдет! И Наталье нравится - забитые мышцы расслабляются под приятной вибрацией. В специальной оболочке, похожей на огромные штаны, девушке комфортно лежать.

- Также мы сочетаем прессотерапию с другими процедурами: мезотерапией, массажами липолитическими процедурами, - добавил врач.

Наталья Луканина в центре "Бэлла".

ИСТОЧНИК KP.RU

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