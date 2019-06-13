2019-06-14T14:47:33+03:00
Общество

Какие дороги построят в Перми в ближайшие три года

И как изменится работа общественного транспорта города
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На улице Революции рельсы будут укладывать без шпал, на специально изготовленные бетонные подушки.На улице Революции рельсы будут укладывать без шпал, на специально изготовленные бетонные подушки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми прошел градсовет, на котором обсудили, как будет развиваться в ближайшие три года общественный транспорт и какие дороги будут построены.

О планах строительства дорог в Перми рассказал начальник пермской дирекция дорог и транспорта Максим Кис. Программа рассчитана до 2022 года.

В ближайшие три года в городе будут построены и реконструированы улицы Героев Хасана на участке от Хлебозаводской до Васильева, два участка улицы Карпинского - от Свиязева до Советской Армии и от Мира до шоссе Космонавтов, - улица Строителей от Куфонина до площади Гайдара, а также трасса ТР-53, которая соединит Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы.

Во время реконструкций улиц Героев Хасана, Революции, Строителей, Крупской на них устроят новые велодорожки.

- Самый важный обьект - это улица Крисанова, которая пройдет от улицы Пушкина через шоссе Космонавтов и соединится с улицей Карпинского, - отметил Максим Кис. - При этом было бы логично построить третий мост через Каму как раз в створе улицы Крисанова.

Как уточнил заместитель главы города Анатолий Дашкевич, улица Крисанова будет проложена на уровне шоссе Космонавтов, а на развязке с этой улицей само шоссе «нырнет» в туннель под улицу Крисанова.

Впрочем, вариант строительства третьего моста в районе улицы Крисанова – пока только один из возможных вариантов. А также – дело не самого близкого будущего, в отличие от реконструкции участка улицы Революции от Куйбышева до Сибирской, которая начнется уже в июле.

Как рассказал Анатолий Дашкевич, во время этого строительства будет применена новая технология укладки трамвайных рельсов.

- На улице Революции рельсы будем укладывать без шпал, на специально изготовленные бетонные подушки с резиновой прокладкой, а вместо плит на перекрестках с дорогами будет уложен литой асфальтобетон, - объяснил Анатолий Дашкевич. – Это позволит снизить шум от движения трамваев.

В дальнейшем, возможно, эту технологию будут применять и на других участках новой трамвайной сети, которые начнут строить в эти же три года. Это и трамвайная линия вдоль Камы от Перми-II до Мотовилихи, и пути по улице Углеуральской, соединяющие микрорайон Парковый и Пермь-II.

Начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин представил на градсовете новую маршрутную схему. Основные принципы - введение единого билета на все виды транспорта с возможностью бесплатных пересадок, при этом чтобы добраться из одного района Перми в другой, у пассажира должно быть не более двух пересадок. Будет разработано новое тарифное меню – проездные билеты, по которым чем больше поездок совершит пассажир, тем дешевле ему обойдется одна поездка. Плата за проезд будет перечисляться в бюджет города, а перевозчики получат деньги уже от города за выполнение услуги по перевозке пассажиров.

А также схемой предусматривается полный отказ от троллейбусов в пользу автобусов. Уже с субботы, 15 июня, вместо троллейбуса №5 «Улица Гусарова – станция «Пермь-II» будет ходить автобус №50.

- Мы идем по пути развивающихся стран, делая упор на автобусные перевозки. При этом отстаем на 50 лет от развитых стран, где предпочитают электротранспорт, - отметили члены градсовета и предложили оставить троллейбусы.

Но в транспортной схеме из электротранспорта предусмотрено развитие только трамваев.

- Будут закуплены новые трамваи, - отметил Анатолий Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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