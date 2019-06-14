«Сделаем край чище!» «Комсомолка» отправится в экологический автопробег по Прикамью

В эти выходные «Комсомольская правда» реализует уникальный экологический двухдневный автопробег «Живой Пермский край» по маршруту Усолье - Березники - Губаха - Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.

Вместе с АО «ПЗСП» участники пробега разберут проект природосберегающего ландшафта долины р. Егошиха в Перми и займутся уборкой территории одного из самых популярных туристических мест края - Каменного города.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вместе с учениками березниковской школы № 2 и блогерами займется посадкой кустов сирени на территории образовательного учреждения, а также проведет экскурсию по очистным сооружениям завода и расскажет, как предприятия Прикамья влияют на экоатмосферу региона.

Компания «ЛУКОЙЛ» встретит участников экопробега на площадке своего уникального месторождения им. Сухарева, которое расположилось на территории Камского водохранилища.

Для знакомства с местным колоритом и фольклором микроавтобус тура доедет до Усолья, где участники пробега посетят XIV Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России», один из наиболее ярких событийных проектов, посвященных истории и современности Прикамья.

Поездка даст возможность узнать из первых рук, как обстоят дела с экологическими рисками в нашем крае, какие территории нуждаются в защите, какое участие в экологических процессах принимают предприятия. Об итогах экопробега корреспонденты расскажут на медиаресурсах «Комсомолки», а следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соцсети по хэштегам:

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Партнеры проекта - АО «ПЗСП», Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания «ЛУКОЙЛ», горнолыжный комплекс «Губаха», партнер по питанию «Киты еды».