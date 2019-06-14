2019-06-14T08:31:22+03:00
Здоровье

Героиня проекта «Преображение» скинула 10 кг из желаемых 20 кг!

Наталья тренируется каждый день
Елена КОНОВА
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Фото из архива НатальиФото из архива Натальи
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До конца проекта «Преображение» остался месяц, и Наталья Луканина уже может похвастаться своими результатами: она скинула 10 кг. Уже две недели она ходит в тренажерный зал каждый день. Главное - обязательный час кардио после тренировки в зале.

- Я очень рада, что похудела - мне стало легче ходить, я лучше себя чувствую, - говорит Наталья. - Осталось скинуть еще 10 кг и, возможно, я смогу взлезть в свое старое, но самое любимое платье.

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"А ноги-то похудели!". Видео с тренировки героини #преображениекп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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