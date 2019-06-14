Героиня проекта «Преображение» скинула 10 кг из желаемых 20 кг!
До конца проекта «Преображение» остался месяц, и Наталья Луканина уже может похвастаться своими результатами: она скинула 10 кг. Уже две недели она ходит в тренажерный зал каждый день. Главное - обязательный час кардио после тренировки в зале.
- Я очень рада, что похудела - мне стало легче ходить, я лучше себя чувствую, - говорит Наталья. - Осталось скинуть еще 10 кг и, возможно, я смогу взлезть в свое старое, но самое любимое платье.
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"А ноги-то похудели!". Видео с тренировки героини #преображениекп.
ИСТОЧНИК KP.RU
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