2019-06-13T19:57:33+03:00
Общество

Секунда - и она в воде. Инженер спас тонущую девочку в Чернушке

Геройский поступок мужчина совершил, когда возвращался с обеда на смену
Алена ОВЧИННИКОВА
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Раиль Рангулов не раздумывая прыгнул с обрыва в пруд, чтобы спасти девочку. Фото: группа ВКонтакте «Лукойл-Пермь». ⠀Раиль Рангулов не раздумывая прыгнул с обрыва в пруд, чтобы спасти девочку. Фото: группа ВКонтакте «Лукойл-Пермь». ⠀
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В Чернушке инженер Раиль Рангулов спас маленькую девочку, которая случайно упала в пруд. Геройский поступок мужчина совершил 12 июня, днем, в то время, когда шел на рабочую смену после обеда.

Дорога от дома к рабочему месту проходила рядом с местным прудом. Навстречу мужчине попались два девочки, одна из которых, примерно лет пяти, училась кататься на велосипеде. Она неуверенно крутила педали и постоянно останавливалась. Еще одна девочка постарше шла с ней рядом.

Раиль Рангулов поравнялся с детьми и пошел дальше, а через несколько секунд услышал позади себя детский крик. Это кричала пятилетняя девочка. Не удержавшись, она упала с обрыва в пруд. Берег в этом месте крутой, все произошло в считанные мгновения.

Старшая девочка не рискнула прыгать в воду, она тоже кричала и просила о помощи. Не раздумывая, инженер прыгнул в воду и вытащил на берег тонущего ребенка.

«Раиль Рангулов - ведущий инженер Центральной инженерно-технологической службы в Чернушке. Мы гордимся вашей смелостью, Раиль», - опубликовано на странице ВКонтакте группы «Лукойл-Пермь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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