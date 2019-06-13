Секунда - и она в воде. Инженер спас тонущую девочку в Чернушке

В Чернушке инженер Раиль Рангулов спас маленькую девочку, которая случайно упала в пруд. Геройский поступок мужчина совершил 12 июня, днем, в то время, когда шел на рабочую смену после обеда.

Дорога от дома к рабочему месту проходила рядом с местным прудом. Навстречу мужчине попались два девочки, одна из которых, примерно лет пяти, училась кататься на велосипеде. Она неуверенно крутила педали и постоянно останавливалась. Еще одна девочка постарше шла с ней рядом.

Раиль Рангулов поравнялся с детьми и пошел дальше, а через несколько секунд услышал позади себя детский крик. Это кричала пятилетняя девочка. Не удержавшись, она упала с обрыва в пруд. Берег в этом месте крутой, все произошло в считанные мгновения.

Старшая девочка не рискнула прыгать в воду, она тоже кричала и просила о помощи. Не раздумывая, инженер прыгнул в воду и вытащил на берег тонущего ребенка.

«Раиль Рангулов - ведущий инженер Центральной инженерно-технологической службы в Чернушке. Мы гордимся вашей смелостью, Раиль», - опубликовано на странице ВКонтакте группы «Лукойл-Пермь».