Какие дороги в Перми закроют в ближайшее время

Накануне Дня города в Перми открыли для транспорта улицу Луначарского на участке между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда». Автовладельцы облегченно вздохнули. Но счастье их будет недолгим. Уже в субботу, 15 июня, начнутся ремонтные работы на следующем участке улицы Луначарского - от улицы Газеты «Звезда» до Сибирской.

И это далеко не все перекрытия пермских улиц. Еще весной власти города заявили, что дорожный сезон в этом году будет напряженным.

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С 13 июня закрыт на ремонт отрезок по улице Крупской - от Лебедева до Уральской.

- Впереди нас ждет еще ряд перекрытий улиц в центральной части города, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - 15 июня будет закрыт перекресток улиц Екатерининской и Куйбышева, там будут перекладывать ливневую канализацию. Работы продлятся примерно две недели.

Все еще ведутся работы по реконструкции улицы Революции - на участке от Компроса до Сибирской. До 29 июня закрыт для транспорта перекресток улиц Сибирской и Революции. Сейчас там открыт единственный «кусочек» - правый поворот с улицы Революции на Сибирскую.

- Как только закончатся работы на перекрестке улиц Революции и Сибирской, будет частично открыто движение по улице Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской, и в это же время мы полностью закроем перекресток Комсомольского проспекта и улицы Революции, - сказал Максим Кис. - Закрыт этот участок будет почти на полтора месяца. Это самое серьезное перекрытие улиц в этом году.

Также Максим Кис отметил, что если дорожники не успеют завершить ремонтные работы на том или ином участке улицы в срок, то, несмотря на все графики, следующий участок перекрывать не будут, чтобы не создавать еще большей напряженности на дорогах.

Самыми крупными объектами, которые ремонтируют в Перми в этом году, стали улица Луначарского, улица Малкова - от шоссе Космонавтов до улицы Энгельса, улица Адмирала Ушакова от улицы Калинина до улицы 5-й Каховской, улица Гайвинская от улицы Вильямса до дома №90 по улице Гайвинской.

В планах городских властей - завершить все ремонтные работы к первому сентября.