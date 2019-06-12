25 самых ярких кадров с празднования Дня города в Перми 12 июня 2019 года
Погода не подвела пермяков, дала весело отпраздновать День города. Днем горожане с детьми гуляли по эспланаде, набережной, в парках. А к 18 часам подтянулись к улице Ленина, где прошло карнавальное шествие. В карнавале шли колонны артистов, студентов, детей, спортсменов… И все это бурлило, танцевало, искрилось яркими красками.
Смотрите, как все происходило.
Перед монументом «Героям фронта и тыла» прошли показательные выступления спортивных школ города,Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На фестиваль "Горнило Сварога" собрались кузнецы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Городане приходили с детьми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Можно было фотографироваться с мимами...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
...или просто посидеть на пуфикахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во главе карнавала ехала надпись "Пермь".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В "Театральной колонне" шли артисты не только из Перми, но и из театров разных городов Прикамья.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Каждую колонну сопровождала разукрашенная машинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Шли дамы и гусарыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На ходу разыгрывались небольшие представленияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Не часто можно увидеть балет под открытым небом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Танцевал и "Балет толстых"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спортивную колонну возглавляли белые медведи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
-Можем не только мячик пинать!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Группа поддержкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как в 19 векеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Карнавал куколФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
"Пермское яркое"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Прямо в небо!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Колонна под девизом "Время расти"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Зрители восхищенно смотрели на участников карнавалаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Шествие завершилось у Театра-Театра.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU