2019-06-12T21:50:31+03:00
Звезды

25 самых ярких кадров с празднования Дня города в Перми 12 июня 2019 года

Гуляние на эспланаде и карнавал в День города-2019 в Перми [фото]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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- Ура! Празднуем!- Ура! Празднуем!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Погода не подвела пермяков, дала весело отпраздновать День города. Днем горожане с детьми гуляли по эспланаде, набережной, в парках. А к 18 часам подтянулись к улице Ленина, где прошло карнавальное шествие. В карнавале шли колонны артистов, студентов, детей, спортсменов… И все это бурлило, танцевало, искрилось яркими красками.

Смотрите, как все происходило.

Перед монументом «Героям фронта и тыла» прошли показательные выступления спортивных школ города, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед монументом «Героям фронта и тыла» прошли показательные выступления спортивных школ города,Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фестиваль "Горнило Сварога" собрались кузнецы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фестиваль "Горнило Сварога" собрались кузнецы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городане приходили с детьми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Городане приходили с детьми.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Можно было фотографироваться с мимами... Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Можно было фотографироваться с мимами...Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

...или просто посидеть на пуфиках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

...или просто посидеть на пуфикахФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во главе карнавала ехала надпись "Пермь". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во главе карнавала ехала надпись "Пермь".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В "Театральной колонне" шли артисты не только из Перми, но и из театров разных городов Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В "Театральной колонне" шли артисты не только из Перми, но и из театров разных городов Прикамья.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую колонну сопровождала разукрашенная машина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую колонну сопровождала разукрашенная машинаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шли дамы и гусары Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шли дамы и гусарыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ходу разыгрывались небольшие представления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На ходу разыгрывались небольшие представленияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не часто можно увидеть балет под открытым небом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не часто можно увидеть балет под открытым небом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Танцевал и "Балет толстых" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Танцевал и "Балет толстых"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спортивную колонну возглавляли белые медведи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спортивную колонну возглавляли белые медведи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Можем не только мячик пинать! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Можем не только мячик пинать!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа поддержки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Группа поддержкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как в 19 веке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как в 19 векеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Карнавал кукол Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Карнавал куколФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Пермское яркое" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Пермское яркое"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прямо в небо! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прямо в небо!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Колонна под девизом "Время расти" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Колонна под девизом "Время расти"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители восхищенно смотрели на участников карнавала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зрители восхищенно смотрели на участников карнавалаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шествие завершилось у Театра-Театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шествие завершилось у Театра-Театра.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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