Музыканты группы Queen восхитились балалаечником из Перми

В официальном Instagram легендарного Queen появилось видео, на котором пермский балалаечник Андрей Киряков исполняет одну из самых известных композиций группы - The Show Must Go On. Музыканты «Queen» поблагодарили Андрея Кирякова за прекрасное исполнение песни.

- What love this rendition! Thanks Аndrey_Кiryakov_balalayka for this. Queen on Three Balalaikas from Russia with 'The Show Must Go On', - написали они на своей странице.

Необычное исполнение популярного трека понравилось пользователям социальных сетей. Пост с клипом набрал почти 130 тысяч лайков и 167 комментариев.

В репертуаре пермского музыканта много интерпретаций композиций знаменитых групп Scorpions, Abba, Nirvana, есть главная тема из сериала "Игра престолов". В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» Андрей Киряков рассказал о том, почему решил исполнить музыку Queen.

- У меня много каверов на разные композиции, – говорит музыкант. - Идеи обычно приходят спонтанно. Захотелось сделать Scorpions – сделал Scorpions. А в день защиты детей, к примеру, сделал кавер на композицию из фильма «Усатый нянь». Мысль о том, чтобы исполнить The Show Must Go On, пришла в голову во время большого балалаечного концерта. Я понял, как это можно сделать. И последним номером концерта я сделал этот кавер и сыграл его вживую, на трех балалайках.

Культовые мелодии звучат на балалайках непривычно, но очень красиво.

- Балалайка - инструмент разнохарактерный и разножанровый, - говорит Андрей Киряков. – На нем многое можно сыграть. The Show Must Go On на нашу русскую балалайку лег очень красиво. И я очень рад, что музыканты Queen оценили мой кавер. Это очень круто, и я счастлив, что русская балалайка слушают легенды мирового рока.