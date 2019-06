Откровения полных девушек: «Я поняла, что корова, когда вес перевалил за 130 кг»

В конце июля в Перми впервые пройдет конкурс красоты женщин с пышными формами «Мисс PLUS SIZE Пермь». Для участия в финале организаторы отобрали 12 пермячек. Сейчас они активно готовятся к выступлению: занимаются дефиле, ставят танцы, ходят на йогу и стрейчинг.

- Несмотря на то, что мы показываем на сцене пышные формы, мы не пропагандируем нездоровый образ жизни, мы за спорт, который помогает привести эти пышные формы в тонус, - говорит организатор конкурса красоты Анастасия Шатрова.

Девушки занимаются с визажистами, стилистами и психологами, которые помогают избавляться от комплексов и решать застаревшие детские психологические проблемы.

На сцене участницы должны будут пройти в вечерних платьях, станцевать, ответить на блиц-вопросы ведущего. А вот будет ли включен в программу конкурса дефиле в купальниках, организаторы пока не решили.

Кстати, судить все это роскошное великолепие будет независимое жюри, в состав которого также будут входить дамы с пышными формами.

Победительницу будет ждать контракт с модельным агентством, участие во Всероссийском конкурсе красоты и денежный приз.

У каждой из представленных здесь участниц был свой путь к пышным формам, но каждая из них приняла и полюбила себя и готова рассказать всем о своей красоте и неповторимости.

1. Анастасия Сергеева, 27 лет

Я выросла в деревне и никогда не была худой. Деревенские ребята всегда меня дразнили. Похудеть не помогали ни изнуряющие диеты, ни тренировки. После переезда в город вес остался со мной, а вот комплексы начали расти как снежный ком: по улицам ходили девушки, как с обложки журналов. А мои походы в магазин успехами не увенчались, я с трудом находила свой размер.

Встретив мужа, я поняла, что мужчины любят глазами. Я родила ему тех прекрасных дочерей. И поняла, что в жизни женщины всегда наступает такой момент, когда ты осознаешь, что ты одна у себя, прекрасная и лучшая! И твой вес - это дар природы (в пределах разумного, конечно). Я научилась принимать себя такой, как я есть! Я пришла на проект, чтобы все девочки, девушки и женщины увидели, что мы прекрасны! А с пышными формами так особенно великолепны!

Анастасия Сергеева. Фото из архива героини

2. Елена Соколова, 36 лет

Я всегда была девушкой стройной с хорошей фигурой. Но за время беременности набрала 30 килограммов, от которых до сих пор не могу избавиться. После родов из 44 размера я перелезла в 54. Признаюсь, сложно было себя воспринимать такой.

Я много чего перепробовала: диеты, голодовки, спортзал, кодирование от ожирения, много лет пила разные таблетки. Были постоянные депрессии. Я пошла к пластическому хирургу, он посмотрел и сказал: «Разберись в своей голове, а потом придешь - и я тебе все обрежу». Прошел год, прежде чем я поняла, о чем он говорил. Ну не могут все женщины быть 90×60×90, кто-то должен быть красивым!

С этого момента я началась работать над своей головой. Я смотрела на себя в зеркало и думала: «Я самая обаятельная и привлекательная». И не важно, что о тебе думают люди, толстая ты или худая. Каждый прекрасен по-своему. На конкурс пришла для того чтоб закрепить свою уверенность в себе, ну и показать тем кто думает что мы, девушки PLUS SIZE, не имеем право на существование, это не так. Мы все разные.

Елена Соколова. Фото из архива героини

3. Валерия Люблина, 30 лет

Я инженер-строитель, занимаюсь разработкой дизайн-проектов жилых интерьеров. Все своё свободное время я посвящаю бальным танцам. Каждый месяц я выступаю с шоу-номерами, езжу на крупные турниры и соревнования. Конкурс для меня - это еще один способ выразить мое творческое начало и показать , что между красотой и стройностью нет знака равенства! Девушку делает привлекательной ее ухоженность и харизма, а не цифра на весах. Мой вес мне абсолютно не мешает ни в танцах, ни в участиях в фотосессиях, ни в повседневной жизни! Желаю всем любить себя и жить в кайф!

Валерия Люблина. Фото из архива героини

4. Надежда Ерофеева, 37 лет

Я всегда была девочкой в теле, к тому же после школы выбрала себе профессию повара и работаю в этой отрасли уже 18 лет. У меня есть 19-летняя дочь. Раньше мой вес очень сильно меня смущал, но пару лет назад меня словно подменили. Я стала принимать себя такой, какая есть. После этого моя жизнь круто изменилась: я словно заново начала жить. Стала заниматься спортом, разводить комнатные растения, начала везде ездить: в горы, в походы, в разные города. Причем я очень люблю фотографироваться, и все мои поездки запечатлены в семейном архиве. Я счастлива, что мой вес больше не мешает мне жить!

Надежда Ерофеева. Фото из архива героини

5. Ирина Усачева, 23 года

С детства я была творческим человеком: отучилась в музыкальной школе, играю на фортепиано и укулеле. Люблю читать, сама пишу стихи и рассказы, три года назад мою сказку напечатали в благотворительном сборнике. Сейчас учусь в Педагогическом университете, буду преподавателем русского языка и литературы. Занимаюсь коллекционированием и реставрацией кукол, они вдохновляют меня, дарят эстетическое удовольствие.

Обеими руками поддерживаю феминизм и бодипозитив, верю в то, что каждая девушка прекрасна и не обязана соответствовать устаревшим стандартам красоты. Я очень рада, что сейчас в моду входит естественность.

В конкурсе решила участвовать, чтобы открыться для самой себя с новой стороны, побороть многолетние комплексы и показать молодым девушкам на собственном примере, что Королева есть в каждой из нас, и для ее пробуждения не обязательно быть размера XS.

Ирина Усечева. Фото из архива героини

6. Татьяна Антипина, 23 года

Если в детстве у меня и были комплексы по поводу лишнего веса, то сейчас их нет! Мне очень идет быть пухленькой! Признаюсь честно, будет забавно, если я уменьшусь на два размера. Хотя это вполне возможно, так как подготовка к финалу конкурса весьма интенсивная. Сейчас меня 48 размер одежды, что будет дальше – посмотрим. Я любуюсь и вдохновляюсь миром, пою, рисую, шью, вышиваю, танцую и организую праздники. Хочу ли я победить? Победить – это значит сражаться. А это совсем не по-женски. Я хочу получать удовольствие от процесса! И у меня отлично получается!

Татьяна Антипина. Фото из архива героини

7. Ольга Андреева, 30 лет

Сколько себя помню, всегда была пухленькой. В детстве дружила с мальчишками, но никто меня не обзывал. Первые комплексы появились лет в 15-16 и не из-за насмешек ребят, а из-за стандартов в телевизоре. Замуж вышла в 19 лет, мы до сих пор вместе и любим друг друга.

Когда у нас родилась дочка, и мы поехали в магазин за вещами, и я в первый раз так ревела от отчаяния. Та одежда, которую я носила до беременности, стала мне мала, а нового найти ничего не удавалось. Это был самый сложный период принятия себя. Мой замечательный муж поддержал тогда меня и сейчас я во втором в декрете.

Чтобы похудеть, чего я только не пробовала: диеты, спорт, не есть после шести. Да, вес стал падать и я, наивная, думала, что муж это оценит. В какой-то момент он мне сказал: верни мне ту Олю, меня вполне устраивает ее 50-й размер.

Мой совет девушкам PLUS SIZE: любите себя, цените, живите так, чтоб в каждом дне был маленький праздник, балуйте себя каждый день и никогда не слушайте тех, кто говорит, что вас любить нельзя! Знайте, многие мужчины ценят аппетитные формы, и гордятся своими жёнами и девушками! А мой муж ласково называет меня Пончик.

Ольга Андреева. Фото из архива героини

8. Елизавета Лескина, 19 лет

Худой я никогда не была, из-за этого в школе мне пришлось выслушать немало обидных слов. Когда я была маленькой девочкой - много плакала, а став подростком, начала заниматься дзюдо. Тренер научил меня стоять за себя и морально и физически. Однако в 15 начались комплексы. Подруги начали общаться с мальчиками, а у меня никого не было. Со временем я очень похорошела, и стала гораздо уверенней в себе! Сейчас у меня пышные, хорошие формы, и я не считаю себя толстой, к тому же лишний вес мне нисколько не мешает. Я нравлюсь мужчинам, они знакомятся со мной на улицах и в кафе. Я начала понимать, что женская красота не зависит от того, какой у тебя размер одежды: XS или XXL!

Луиза Лескина. Фото из архива героини

9. Мария Шура-Бура, 31 год

Я – особенная, со мной никогда не бывает скучно: любые жизненные ситуации встречаю с улыбкой. Последние семь лет я работаю в банковской сфере с юридическими лицами. Безумно люблю путешествовать. Моя семья - моя крепость. Я люблю свою жизнь, наслаждаюсь каждой секундой, ведь знаю, что другой не будет точно.

Мария Шура-Бура. Фото из архива героини

10. Анна Королева, 31 год

«Красивая, но лошадь» - это слова одной женщины, которые глубоко засели в моей голове с 13 лет, тогда мой вес был 97 кг. С тех пор изменилось немного – только мой возраст, сейчас мне 31 год, я красива и все так же являюсь обладательницей пышных форм. Поскольку я никогда не была стандартных размеров и не знала, что там, по ту сторону 48 размера, я не стремилась что-то менять в своей внешности, до той поры, пока мой вес не перевалил отметку 130 кг. Вот тут мне пришлось серьезно поработать над собой, для того чтобы вернуться обратно в свои комфортные и любимые 97 кг. Этот период в жизни научил меня ценить себя и увидеть свою красоту. В этом году исполнилось 10 лет, как я работаю экономистом на станции скорой медицинской помощи Перми. Я очень благодарна своим коллегам, друзьям и родным за поддержку и усилению мотивации к участию в конкурсе «Мисс Plus Size Пермь». Существуют сотни аккаунтов в социальных сетях абсолютно шикарных и женственных моделей размера plus size, которыми не возможно не любоваться. Эти девушки позволили мне взглянуть на себя абсолютно с другой стороны. Возможность участия в конкурсе «Мисс Plus Size Пермь» ещё больше вселило в меня уверенности, я благодарю организаторов этого «путешествия» в мир красоты, моды, веры в себя. Нам этого невероятно этого не хватало!