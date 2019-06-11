«Пиналась и била тазиком». Пермячка напала на медиков «скорой помощи» и довела врача до приступа

- Женщина болела неделю, - рассказывает нам Татьяна, врач «скорой помощи» (имя изменено - прим.ред.). - Я спросила, обращалась ли она к врачу. Женщина взбесилась и накинулась на меня с тазиком.

После ночного вызова к пациенту врачам «скорой помощи» понадобилась медицинская помощь. Медики приехали к больной и, как обычно, начали осмотр. Женщина жаловалась, что больна уже неделю и ей очень плохо, однако, после вопроса врача Татьяны: «Обращались ли вы больницу за эту неделю?», - женщина начала драться.

- Я имею право задать этот вопрос, потому что мне нужно знать, были ли назначены какие-то препараты или был ли поставлен диагноз, - отмечает Татьяна. - Не знаю, что ее так разозлило. Пациентка начала ругаться матом, избивать меня тазиком и пинать.

Фельдшер попытался сдержать буйную пациентку. Женщина продолжала кричать и пинать мужчину по ногам. У Татьяны случился приступ: повысилось давление, участилось сердцебиение. Пациентка, увидев, что врачу плохо, сначала не поверила, а потом испугалась.

- Я думала, что умру, - вспоминает Татьяна. - Очень плохо стало. Мы вызвали полицию и реанимационную бригаду. Давление повысилось так, как никогда. Долго не могли сбить.

В квартире в этот момент находился муж пациентки. Мужчина слышал крики медиков и ругань жены, но отреагировал только после того, как к нему обратились лично. Когда буйная пациентка немного успокоилась, медики вызвали полицию, но даже во время допроса женщина продолжила ругаться.

- К нам приехала бригада медиков и полиция, - говорит Татьяна. - В итоге коллеги мне помогли. Но ситуация, конечно, страшная.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские проводят проверку по факту избиения пациенткой врача и фельдшера.