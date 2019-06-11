2019-06-11T14:43:53+03:00
Звезды

«Изумительна». На «Кинотавре» Катерина Шпица в роскошном платье с декольте произвела фурор

Поклонники осыпали актрису из Перми комплиментами
Елена КОНОВА
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Катерина на открытии фестиваляКатерина на открытии фестиваляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи прошло открытие фестиваля «Кинотавр». Там были почти все звезды российского шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Павел Прилучный, а также актриса из Перми Катерина Шпица. Она выбрала для себя малахитовое платье с открытыми плечами, а также золотые босоножки. Снимком Катерина поделилась в своем Instagram.

- За 10 минут до красной дорожки, - написала актриса. - Поворот в сторону яркого события. Когда ветер с тобою заодно. Он будто знал, что там, в далекой Барселоне, маг и волшебник Олег Панкин найдет именно эту легкую, как дыхание бриза, ткань. Он будто знал, что можно, не стесняясь, вздымать это изумрудное полотно, потому что ножки не прочь покрасоваться в золотых босоножках. А еще он дул, не сдерживаясь, будто знал, что мы со стилистом выберем именно эту прическу, которой не страшны никакие порывы...Этот вчерашний ветер придал мне полета! Спасибо за красоту всем мастерам!

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица
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Катерина Шпица произвела фурор своим нарядом - в комментариях подписчики восхищались образом актрисы.

- Жар-птица! Потрясающе красивая! Утонченная, стильная и женственная! Изящно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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