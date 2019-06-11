2019-06-11T09:56:38+03:00
Здоровье

Героиня проекта «КП»-Преображение»: «Тренируюсь каждый день»

До конца проекта у Натальи остался всего месяц
Елена КОНОВА
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Фото из архива НатальиФото из архива Натальи
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10 июля закончится наш проект «Преображение». Целью Натальи Луканиной, нашего сотрудница отдела распространения, была потеря 20 кг веса. Сейчас она скинула 9 кг - вес перестал уходить. Но Наталья не отчаивается - теперь тренировки у нее каждый день.

- Кроме того, я каждый день езжу на работу и обратно на велосипеде, - говорит Наталья. - Рацион питания мы с тренером из «BodyBoom» тоже немного ужесточили. Хочется через месяц скинуть еще хотя бы 9 кг. Сейчас я уверенно иду к своей цели!

Также Наталья ходит на специальный массаж в клинику красоты и здоровья «Белла».

- Через месяц наш коллега навсегда уезжает из Перми, - говорит Наталья. - Хотелось бы отметить это вместе с ребятами уже в новом облике.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/

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Новый дневник героини проекта #преображениекп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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