2019-06-10T07:17:15+03:00
Общество

«Прохожие не обращали на него внимания». Волонтеры за несколько часов нашли пропавшего дедушку

Днем житель Перми Сергей Михайлович ушел из дома и заблудился
Елена КОНОВА
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Фото поискового отряда имени Ирины БухановойФото поискового отряда имени Ирины Бухановой
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- Найден, жив! - сообщили волонтеры пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Днем в воскресенье, 9 июня, на сайт отряда поступила заявка о пропаже 70-летнего жителя Мотовилихинского района Сергея Михайловича. Он ушел и из дома и не вернулся. В силу возраста у пенсионера возможна потеря памяти.

- В течение нескольких минут мы сделали ориентировки и вышли на поиски, - сообщили волонтеры. - Через два часа после подачи заявки мы уже развернули штаб у дома пропавшего, распределились в участках поисков.

К счастью, волонтерам удалось найти пропавшего Сергея Михайловича. Как заметили в поисковом отряде, неподалеку от пенсионера стояла компания молодых людей, которые не обратили внимания на дезориентированного дедушку.

- В очередной раз обращаемся ко всем: будьте внимательны к пожилым людям и детям, которых вы видите на улице без сопровождения, - добавили в поисковом отряде. - Всем добровольцам спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

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