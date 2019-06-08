«Шесть пирожных и «Мерседес». За счет чего концерт Владимира Преснякова в Перми подорожал на полмиллиона

В День города, 12 июня, на площади у «Театра-Театра» состоится концерт, завершит который выступление Владимира Преснякова. В течение часа под открытым небом все желающие смогут услышать «Стюардессу по имени Жанна», «Зурбаган» и прочие композиции певца. На этот концерт из бюджета выделено 1,6 миллиона рублей.

Но, как выяснилось, это еще не все траты на удовольствие послушать Преснякова. На сайте госзакупок опубликованы райдеры певца и его коллектива, то есть список того, что должны предоставить музыкантам организаторы концерта.

Итак, прилетит весь музыкальный коллектив в Пермь 12 июня, самолетом «Аэрофлота». При этом для музыканта и его директора предусмотрены билеты в бизнес-классе – и вперед, и обратно. Коллектив же вперед полетит в эконом-классе, а вернется в Москву на поезде - два купе «СВ» и четыре обычных купе в одном вагоне.

Жить в Перми музыканты будут в четырехзвездочной гостинице. Преснякову должны предоставить двухкомнатный номер «Люкс» с ванной, кондиционером, темными шторами и мини-баром. Добираться из аэропорта и далее передвигаться по Перми певец будет на Mercedes-Benz W221, а музыканты – на микроавтобусе Мерседес Sprinter.

В гримерку Владимиру Преснякову и его музыкантам должны будут доставить шесть пирожных, сырное, мясное, рыбное и овощное ассорти, минеральную воду, два литра сока, натуральные чай и кофе, фрукты, большие полотенца. А еще будут нужны услуги костюмера и официанта.

Помимо всего прочего организаторы должны обеспечить круглосуточную охрану Владимира Преснякова. Все время его пребывание в Перми сопровождать певца будут не менее двух телохранителей.

В итоге общая стоимость райдера составит более пятисот тысяч рублей. В целом же выступление музыканта обойдется бюджету в 2,1 миллиона рублей.