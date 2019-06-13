Отключение воды с 13 по 22 июня в Перми: краны пересохнут в четырех районах города
Отключение воды с 13 по 22 июня в Перми связано с ремонтными работами. «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что водой на 10 дней придется запастись жителям трех районов города.
13 июня с 9:00 - 19:00 часов воды не будет в следующих района Перми:
Орджоникидзевский район:
- Амбарная,70
- Кухтымский,9
-Серго, 2а
Кировский район:
- Торговая, 3, 5, 8, 8А
Свердловский район:
- Тихая, 23, 25
- Емельяна Ярославского, 52, 56
- Лодыгина, 53, 53А
- Солдатова, 53, 53а
14 июня с 9:00 до 17 :00 краны пересохнут в Дзержинском районе:
- Кронштадская, 4
- Плеханова, 51, 53, 53А, 54, 55, 55А, 56, 57, 58, 58А, 60
С 14 до 15 июня воду отключат в Свердловском районе:
- Васильева, 11, 11А, 13, 15, 17, 17 К1, 17 К3, 17Б, 17В, 19, 19 К1, 19 К8, 33, 35, 37, 37А, 39, 39А, 5, 5Б К1, 5В, 5В К1, 5В/1, 7, 7 СТ1, 7/2, 7А, 7Б, 9, 9 К1
- Героев Хасана, 80, 92 К8, 92 ЛИТ К, 98
- Куйбышева, 130, 130 К1, 132, 132А
15 июня водой придется запастись жителям Дзержинского района:
- Монастырская, 130, 142/1, 144, 152, 157, 159, 160, 171, 173
- Плеханова, 3
- Толмачева, 2
- Якуба Коласа, 8
18 июня с 9:00 до 19:30 воду отключат в Орджоникидзевском районе:
- Волховская, 26, 7А
- Городцова, 31
- Кавказская, 11, 2Б, 6, 8
- Менжинского, 11, 15, 33
- Язьвинская, 1
22 июня водоснабжение перекроют в Дзержинском районе:
- Мильчакова, 22, 28А, 30А, 32, 34
- Таврическая, 24
- Челюскинцев, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
ИСТОЧНИК KP.RU