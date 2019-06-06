2019-06-06T14:49:33+03:00
Дом. Семья

Трогательно до слез: бродячий пес сбежал от новых хозяев, чтобы быть с подругой-собакой после ее операции

Рыжая и Барон - «достопримечательность» города в Пермском крае
Елена КОНОВА
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Рыжая и Барон. Фото из группы клиники "МедОсаВет"Рыжая и Барон. Фото из группы клиники "МедОсаВет"
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- Люди их называют «Ромео и Джульетта», - рассказывает Елена, жительница города Оса.

Прохожие часто замечают на улицах города неразлучную парочку - черного пса Барона и рыжую собаку Рыжую. Барон более ласковый, с удовольствием подставляет мордочку, чтобы ее почесали. А Рыжая - спокойная и осторожная.

- Год назад местные нашли у реки собаку с маленькими щенками, - говорит Елена. - Их долго пристраивали, но, к счастью, всех щенят разобрали. Мы заметили, что рядом с собакой постоянно бегает черный пес. Назвали парочку Рыжая и Барон.

Барон очень ласковый и умный. Фото из группы клиники "МедОсаВет"

Барон очень ласковый и умный. Фото из группы клиники "МедОсаВет"

Люди собрали деньги на стерилизацию собаки, и ее вместе с Бароном поселили в вольере при ветеринарной клинике. Операция прошла успешно. - После нее Лиса спала в помещении клиники, но как только она проснулась, Барон это почувствовал и стал скоблиться в вольере на улице, - говорит Елена. - Лиса тоже начала поскуливать, находясь в клинике. Через несколько часов произошло воссоединение.

Барон - красивый, активный и ласковый, поэтому его решили быстрее пристроить. Нашли хозяйку - пенсионерку, которая недавно осталась без мужа. Она хотела завести собаку-компаньона. Барона со спокойной душой оставили на женщину и уехали…

- На следующий день наш врач Андрей Филимонов ехал на работу в клинику, - вспоминает Елена. - Вдруг видит - бежит Барон. Он затормозил, открыл двери и пес запрыгнул в автомобиль. А потом стал выжидающе смотреть. Андрей Владимирович все понял и довез Барона до Рыжей, которая еще жила в вольере при клинике - восстанавливалась после операции. Надо же, какая привязанность! До слез трогательно.

Рыжая в паре самая осторожная. Фото из группы клиники "МедОсаВет"

Рыжая в паре самая осторожная. Фото из группы клиники "МедОсаВет"

Когда Рыжая восстановилась, их с Бароном отпустили на улицу. Местные их подкармливают, но иногда парочка приходит к ветеринарной клинике, чтобы получить немного внимания или перекусить.

- Это парочка - местная достопримечательность, - добавила Елена. - Умнейшие собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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