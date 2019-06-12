«Все вместе!» В День города сотни пермяков спели «Зурбаган» вместе с Владимиром Пресняковым
День города в Перми 2019 получился насыщенным. На эспланаде и в парках города для пермяков подготовили разные развлечения: катание на велосипедах, футбол, конкурсы для влюбленных. На улице Ленина даже установили небольшой спортзал! В 18-00 12 июня по центру Перми прошло карнавальное шествие. Там было множество ярких коробок - и театральная, и спортивная, и детская. А в 21.45 на эспланаде выступил Владимир Пресняков.
- Добрый вечер, Пермь! - поприветствовал певец зрителей.
Зрители пели вместе с Владимиром Пресняковым почти все песниФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Он исполнил для горожан свои хиты: «Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты и города». «Зурбаган» Владимир Пресняков почти не пел - сотни зрителей так здорово все вместе подпевали, что певец просто отворачивал микрофон в сторону толпы.
- Спасибо вам! - кричали пермяки. Многие из них не смогли сдержаться и танцевали, особенно под песню «Стюардесса по имени Жанна».
Певец исполнил все хитыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
А после выступления Владимира Преснякова все пошли в сторону нового фонтана. За полчаса до запуска яблоку негде было упасть - все плотным кольцом окружили фонтан.
Фонтан восхитил буйством красокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Когда светомузыкальное шоу началось, возникли проблемы со звуком - музыку почти не было слышно. Но зрители все равно были в восторге от самого фонтана - струи воды переливались розовым, зеленым, голубым, фиолетовым цветами. Они, казалось, взмывали до неба.
Завораживающее зрелищеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Красиво, - восхищались пермяки.
Открытие нового фонтана на эспланаде.
ИСТОЧНИК KP.RU