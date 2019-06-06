2019-06-05T16:15:56+03:00
Общество

«Я помню чудное мгновенье…». Пермские студенты на русском и китайском языках прочитали стихотворения Пушкина

6 июня в городе отметят День рождения Александра Сергеевича
Елена КОНОВАИрина АВЕРКИНА
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Памятник Александру Сергеевичу в МосквеПамятник Александру Сергеевичу в МосквеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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6 июня в Перми отметят 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Наш корреспондент вышел на улицы Перми и спросил студентов, помнят ли они стихотворения классика. Оказывается, еще как помнят!

- Я вас любил: любовь еще, быть может, - читали нам студенты. А один из них даже прочитал стихотворение Александра Сергеевича на китайском языке!

"Ах, Александр Сергеевич, милый", пермские студенты читают Пушкина на китайском и русском языках.

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А какие мероприятия пройдут в Перми 6 июня 2019 года в День рождения Пушкина?

Специально к знаменательной дате Центральная городская библиотека им. Пушкина подготовила литературно-музыкальную программу «Встретимся у Пушкина».

Так, в 11 утра любители поэзии соберутся в сквере «Сказки Пушкина» (рядом с педагогическим университетом на улице Сибирской), где начнется программа «Дань уважения и признания». Здесь прозвучат поэтические произведения в исполнении учащихся театрального отделения детской школы искусств №15 «АРТика».

Продолжится программа увлекательной прогулкой от памятника Пушкину до памятника Пастернаку (в Театральном сквере). Прозвучат разные истории, связанные с именами поэтов.

В 12.30 литературная прогулка переместится в старинный Дом Смышляева, где сейчас располагается Пушкинская библиотека.

В малом зале начнется кинопоказ анимационного фильма - трилогии о Пушкине: «Я к вам лечу воспоминаньем…», «И с вами снова я», «Осень», составляющей по замыслу единое произведение. В программе запланирован мастер-класс «Бумажная кукла Пушкинской эпохи». Завершится день литературно-музыкальной постановкой «Метель», в которой объединилось творчество Александра Пушкина и композитора Георгия Свиридова, образец великолепной, лаконичной и ясной прозы с захватывающей интригой и стремительно развивающимся сюжетом.

В течение дня в малом зале будет проходить выставка батика «Сказку эту поведаю теперь я свету» Екатерины Безденежных по произведениям Пушкина. Через сюжеты картин художник передает атмосферу таинственности из волшебных сказок писателя.

"Ах, Александр Сергеевич, милый", пермские студенты читают Пушкина на китайском и русском языках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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