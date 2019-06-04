Губернатор Максим Решетников: Будем субсидировать прямой рейс в Европу

Губернатор Пермского края сообщил, что из Перми будет открыт прямой рейс в один из европейских городов, полеты в который будут субсидировать из краевого бюджета. Об этом он рассказал во время своей инстаграм- конференции.

- Наш аэропорт развивается, - отметил глава региона. - На сегодняшний день есть 17 международных рейсов. Часть из них регулярные, часть – чартерные. Нам действительно не хватает регулярного рейса в Европу. Поправками, которые внесены в бюджет, предусмотрено открытие субсидируемого рейса. Есть два предложения – в Прагу и Мюнхен. Сейчас решаем, которое направление выбрать.

Пока власти склоняются к рейсам в Прагу. Планируется, что самолеты будут летать два раза в неделю.По расчетам специалистов, через два года, если рейсы будут востребованы, можно будет и отказаться от субсидий. А на освободившиеся деньги открыть еще какой-нибудь международный рейс.

- Если очень постараться, могли бы уже в сентябре открыть этот рейс, - рассказал губернатор.

Также он отметил, что поручил краевому минтрансу добиться еще одного рейса до Санкт-Петербурга в более удобное время. Питерский аэропорт более удобен для пересадок при полетах в Европу, чем столичные, да и билеты получаются более дешевыми.