«Они мне как дети». Бывший шахтер из Прикамья «усыновил» двух медведей

- Ты же мой хороший, дай лапу, - приговаривает Валерий, поглаживая по морде грозного медведя по имени Миша. Рядом крутится его подружка Маша, которую мужчина угощает ромовой бабой.

Миша и Маша - два огромных медведя, которых поселил у себя бывший шахтер из Губахи 57-летний Валерий Лебедев.

Хозяин медведей рассказывает о вкусах и привычках своих “приемных детей”: “Маша любит фрукты, а Миша сладкоежка”. 00:00 00:00

Медвежьи поцелуиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Они мне как дети»

Десять лет назад пермяк решил открыть небольшой бизнес - детское придорожное кафе. И задумался о том, чтобы сделать там мини-зоопарк.

- Мне рассказали, что в Чусовом на притравочной станции (это место, где собак учат охотиться на живой приманке - диком звере) живут два медвежонка, - вспоминает Валерий. - Их маму убили, а животных могли покалечить собаки. Я решил спасти хотя бы одного, и мне отдали Машу. Я посадил ее в мешок и увез домой.

Маша позируетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Не испугались? - спросили мы, с ужасом глядя, как в эту секунду из вольера вылезла огромная мохнатая лапа и схватила Валерия за ногу.

- Страшновато было, конечно - медведь все-таки. Но Машка тогда маленькая была, даже не пыталась на меня напасть. Она и сейчас очень игривая. Очень любит из кед шнурки выдергивать.

Кафе у Валерия быстро прогорело. Куда девать медведя?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/712812" frameborder="0"></iframe> Медведи в Губахе.Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Выпустить на волю - нельзя, Маша привыкла получать еду от людей, в лесу она бы погибла, - говорит мужчина. - Я же ее взял, на мне ответственность, так что я и не думал ее куда-то отдавать. А потом у меня открылся другой бизнес - баня. Вот я Машку вместе с ее вольером перевез туда.

9-летняя Маша - упитанная красавица с блестящей шерстью и рыжеватой мордочкой. Валерий ласково называет ее толстушкой:

- Маша любит поесть, особенно копченую курицу. Я даже купил для медведицы коптилку.

Этими лапищами Маша любит выдергивать у Валерия шнуркиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы пришли к медведице, когда у нее был обед. Невозможно не умилиться, глядя, как Маша сидит у тазика с овощами и уплетает огурцы и болгарский перец.

- Раньше я без страха заходил к Маше в гости, а потом стал бояться, - смеется ее приемный папа. - Теперь только гладить могу.

Несколько лет Маша спокойно жила одна в своем вольере, а потом у медведицы появился друг.

Маша более уравновешенная и тихаяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Гулял с Мишей на поводке»

- Однажды мне позвонили незнакомые люди и попросили показать им Машу, - рассказывает Валерий. - Я удивился, но адрес сказал. А потом слышу стук на улице. Выхожу, а у двери стоит большая коробка. И там, судя по писку, сидит медвежонок. Стал коробку открывать, а мишка меня раз - и за палец схватил. Прокусил насквозь!

Куда девать медвежонка, Валерий не знал. На вид он уже был подростком - на воле не приживется. И решил оставить его себе.

- Подумал, пусть будут Маша и Миша, - рассказывает Валерий. – Я построил еще один вольер и поселил туда медвежонка. Тот оказался падок на сладкое - мясом не корми, дай булочку или конфету.

Миша смотрит, как Маша ест семечкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Валерий рассказывает, что первое время выгуливал Мишку на поводке. Тот бегал, резвился и был очень послушным.

- Но потом нас увидели соседи, испугались и пошли жаловаться в администрацию, - вспоминает папа двух медведей. - В общем, с прогулками пришлось завязать.

До прошлого года Мишка жил в отдельном вольере. А потом Валерий решил «подселить» его к Машке - у нее места больше.

Миша очень любопытныйФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кто в доме хозяин?

- У Маши вольер разделен на две части перегородкой, которую можно убирать и задвигать обратно, - говорит Валерий. - Я в одну часть Мишу посадил. Они неделю принюхивались, а потом я их соединил, убрав перегородку. Миша сначала к Маше подбежал, стал характер проявлять, а та - бац его по морде. Вторая попытка закончилась также. Миша все понял и больше с Машей не ссорится.

Валерий решает показать нам фокус «в медвежьих объятиях». Он снимает замок с вольера, тихонько приоткрывает двери и просовывается в вольер. Мишка сразу же обхватывает его ноги лапищами, а Валерий почесывает его по мохнатой голове.

- Маленький, - говорит он двухметровому зверю.

Миша любит, когда его чешут по мордеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А «маленький» встает на задние лапы, выпрямляется и практически душит Валерия в объятиях. Пока мы пятимся от страха, мужчина смеется, отрывает от себя лапы и выходит из вольера. Переведя дух, спрашиваем:

- А проблем с ними нет? Это же не кошки-собаки, чтобы спокойно так держать их.

- Все безопасно: звери сидят под замком, территория для чужих людей закрыта. Но вот с документами на животных возникли проблемы. Машку я с рук покупал, у охотников, а Мишку мне подкинули. Откуда же мне взять на них документы? За зверями я хорошо ухаживаю, они у меня всегда в чистоте, накормленные, напоенные. Два раза в день убираемся у них, моем из шланга. Кстати, скоро мы Мишу и Машу переселим в просторный вольер на территории турбазы. Там им будет комфортнее.

Выглядит очень жутко. Но так Миша и Маша играютсяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сколько денег уходит на содержание двух медведей?

- Примерно 30 тысяч рублей в месяц. Я пенсионер, но подработки есть. Сыновья помогают. В общем, справляемся.