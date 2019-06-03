День города в Перми 2019: программа мероприятий, кто приедет из звезд, как отдыхаем

Публикуем программу мероприятий в День города в Перми 2019.

Встреча Дня города

Традиционно накануне праздника День города в Перми, 11 июня, у памятника Василию Татищеву в Разгуляе начнется ночное празднование. С 23.00 в сквере будут работать интерактивные площадки, гулять актеры в исторических костюмах, желающих будут угощать калачами. Завершит встречу Дня города в Перми 2019 в полночь шоу барабанщиков.

Праздничный маршрут

«Новогодний маршрут», который зимой объединил все центральные праздничные площадки, решили повторить летом. Праздничный маршрут в честь праздника День города в Перми начнется 12 июня 2019 года с улицы Крисанова, затем пройдет по улице Ленина до Комсомольского проспекта, далее по Компросу до Соборной площади, потом по набережной Камы и завершится на Перми 1. На маршруте будет создано 12 различных интерактивных площадок. На главной сцене перед Театром-Театром выступят актеры пермских театров и творческие коллективы города. У монумента «Героям фронта и тыла» состоятся показательные выступления юных спортсменов. Также на эспланаде появятся «Аллея дизайна», детские игровые площадки, «Тинейджер-парк». А на набережной Камы будут выступать театральные коллективы.

Праздничный маршрут будет действовать 12 июня с 12.00 до 20.00.

Карнавал «Пермское яркое»

В День города 12 июня 2019 в Перми карнавальное шествие вновь пройдет по улице Ленина – от ЦУМа до улицы Борчанинова, сделав в пути четыре остановки, во время которых участники карнавала будут танцевать и выполнять спортивные упражнения. Затем разукрашенные машины карнавальных коробок останутся в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова, чтобы все желающие смогли сделать селфи на их фоне. В карнавале будет пять коробок - «Пермское яркое», в которой пройдут студенты, «Наука и техника», «Время ставить рекорды», где будут идти спортсмены, «Время расти» и «Театральная», в ней примут участие артисты театров из городов Пермского края.

Карнавал пройдет с 18 до 20 часов. А его генеральная репетиция состоится 9 июня с 11.00 до 17.00. На это время на улице Ленина будет ограниченно движение транспорта.

Большой концерт

12 июня 2019 года главная сцена на площади перед Театром-Театром будут оформлена в тематике «Кама-река». Начиная с 12 часов, там будут проходить выступления пермских артистов, а с 21.45 до 22.45 на сцену выйдет хедлайнер концерта - российский певец Владимир Пресняков.

Новый фонтан

В День города в Перми 2019 состоится открытие нового фонтана на эспланаде. В течение получаса с 23.30 до полуночи будет идти светомузыкальное шоу с использованием видеопроекции и пиротехнических эффектов. Специально для Дня города автор гимна Пермского края Сергей Иванов создал литературно-музыкальную композицию «Пермь Великая», которая охватывает историю Прикамья от Пермского моря до наших дней. Увидеть ее можно будет только 12 июня. В дальнейшие дни новый фонтан будет работать по тому же графику, что и Театральный, играя струями под современные и классические музыкальные композиции.