Погода на июнь 2019 в Перми: месяц будет холодный, но без дождей

Погода в Перми в июне 2019, по прогнозам синоптиков, обещает быть достаточно спокойной, без резких колебаний температур. Не ожидается сильных заморозков, но и жары не будет.

Как сообщили специалисты ГИС-центра при ПГНИУ, средняя температура в июне 2019 будет ниже климатической нормы на 1 – 1,5 градуса. В Перми средняя температура будет в районе +16 градусов, что на 1,5-2° теплее, чем в июне прошлого года.

В начале месяца немного похолодает. В первые дни лета возможны майские грозы и дожди.

- В первой пятидневке погода будет неустойчивой, 1 и 3 июня с прохождением активных циклонов ожидаются дожди и грозы, 4-5 июня в тылу циклона ожидается заток холода с понижением дневной температуры до +11…+16°, а по востоку края и ниже. В среднем за период температура будет ниже нормы на 1-2 градуса, - отмечают синоптики.

Вторая неделя июня также не порадует теплом. Температура упадет еще на 3-4 градуса.

Потепление начнется только с середины месяца. В конце июня температура будет на 1-2 градуса выше нормы.