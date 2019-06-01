«Мама, я не хочу взрослеть». Пермяки отметили День защиты детей в парке им. Горького

- Вот возьму, и не буду взрослеть, мне нравится быть маленькой, - сетует на свою жизнь 8-летняя Алина.

- Поживем – увидим, - отвечает мама и ведет дочку на колесо обозрения.

С самого утра парк им. Горького принимает гостей от малого до велика, но в особом почете, конечно же, дети. А как иначе, на дворе первый день лета – День защиты детей.

Веселье через край.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парке в буквальном смысле было не продохнуть. Отметить праздник собралось больше тысячи пермяков и гостей города.

- Так круто, давай еще, - 6-летний Никита только что прокатился на паровозике, который в честь праздника курсировал по всему парку, и конечно, хочет продолжения. Но папа с взглядом философа предлагает посетить другие аттракционы.

Через секунда по велению девочки эта конструкция упала.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благо развлечений в парке предостаточно на любой вкус и возраст. В центре, у ротонды выстроилась очередь за аквагримом. Минута и ребенок превращается в тигренка, лисичку или бабочку. Здесь же можно принять участие в мастер-классе по рисованию и вырезанию из бумаги. А в это время на сцене аниматоры развлекали гостей интерактивным шоу.

Большая очередь выстроилась возле стенда «Комсомольской правды», здесь всем желающим раздавали календари с любимыми мультяшными персонажами. А также в честь праздника можно было приобрести детские книги с хорошей скидкой.

Детишки интересовались книгами со своими любимыми героями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по очереди, гостей парка также заинтересовал стенд компании «Буарон», всем желающим раздавали буклетики с информацией о препаратах для маленьких деток и дарили воздушные шары.

Возле стенда "Буарон" выстроилась целая очередь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Скучать точно не приходилось! Веселые клоуны тщательно следили за веселым настроением детишек и их родителей, а те, в свою очередь, фотографировали их на телефоны и подтанцовывали в такт веселой музыки.

С погодой повезло.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО