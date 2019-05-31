Крупнейший в Европе и первый в России - в Перми запустили завод по производству экологичного пластификатора

- Сравните пластиковое окно и линолеум - в их основе лежит один и тот же полимер, только в линолеум добавлен пластификатор, благодаря которому полимер, сохраняя все свои свойства, становится мягким, но при этом прочным, - так популярно объяснил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, для чего используется новый продукт – экологичный пластификатор диоктилтерефталат - ДОТФ.

На открытие установки прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

«Пить не рекомендуется, но в остальном безопасен»

Производство ДОТФ - первое в России и третье по счету в Европе. ДОТФ отличается от пластификаторов предыдущего поколения тем, что это абсолютно экологичный продукт.

- Видов пластификаторов достаточно много, но в тех, которые относятся к старым поколениям, используются добавки, которые могут быть канцерогенными, - пояснил Дмитрий Конов. - И поэтому продукция с ними запрещена в Евросоюзе и сильно ограничена в России. К примеру, российские производители кабеля, которые используют пластификаторы при изготовлении оболочки, до сих пор не могли экспортировать свою продукцию на Запад. С появлением новых пластификаторов эта преграда исчезнет. Поэтому новое производство в Перми является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли и нашим вкладом в рост несырьевого экспорта страны.

Пластификаторы используются для изготовления линолеумов, моющихся обоев, кабельной изоляции, искусственной кожи, защитных покрытий для автомобилей и даже детских игрушек. Понятно, что вопросы безопасности для здоровья людей выходят в производстве пластификаторов на первый план.

Начальник установки по производству ДОТФ Рустам Мухтасаров показывает баночку с готовым продуктом. Прозрачная маслянистая жидкость, чем-то похожая на оливковое масло. Она ничем не пахнет и не горит.

- Пить, конечно, ДОТФ не рекомендуется, - смеется Рустам Мухтасаров, - но в остальном он безопасен для людей.

Установка по производству ДОТФ, хоть и является крупнейшей в Европе, размером чуть больше стандартной пятиэтажки. Работает она круглосуточно, а для обслуживания требуется всего три человека в смену: один оператор и два рабочих.

«Сердце» установки – это печь, на которой подогревается теплоноситель: огромная башня, в которой пылает открытый огонь. Температура в ней составляет 1500 градусов, благодаря чему теплоноситель нагревается до 300 градусов.

«Сердце» установки – печь, на которой подогревается теплоноситель

- Если объяснять процесс производства на бытовом уровне, это все похоже на варку киселя, - проводит экскурсию по новой установке Рустам Мухтасаров. – Вначале смешиваем порошок с водой, ставим греться. Потом из «киселя» на сепараторах отгоняем воду. Эта вода идет на очистные сооружения, а потом возвращается на производство, то есть образуется замкнутый цикл. А полученный продукт отправляется на фильтрацию.

Готовый продукт развозится потребителям автоцистернами. Одной цистерны в 22 тонны ДОТФ хватает на производство 3,5 тысяч квадратных метров линолеума.

За всем процессом производства с мониторов пульта управления следят операторы.

- Мониторы фиксируют только движение, это современное цифровое решение, реализованное на нашем предприятии, - рассказывают на предприятии. – Это удобно - оператор может контролировать не все экраны, а только те, на которых что-то происходит. Так не теряется фокус внимания.

Один из экранов контролирует здоровье рабочих. У всех сотрудников, которые находятся на прямом производстве, на груди укреплены датчики, фиксирующие состояние сердца и давление.

Более трехсот миллионов рублей налогов

На открытие установки прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что компания СИБУР является лидером химической, нефтехимической промышленности России и активно развивает новые технологии. Это позволяет производить российскую конкурентоспособную продукцию.

Губернатор Пермского края Максим Решетников также отметил значимость нового производства для Пермского края.

- Для региона особенно ценно то, что проект реализуется с местной поддержкой, в рамках специнвестконтракта, он подписан в 2017 году, – сказал Максим Решетников. – Все обязательства были выполнены в срок, семь миллиардов инвестиций превратились в производство новой продукции для российского рынка и имеющей большой экспортный потенциал. Созданы новые рабочие места и главное большая доля оборудования – оборудование российского производства.

Как подчеркнул губернатор, налоговые поступления от нового производства в бюджет Пермского края составят более трехсот миллионов рублей в год.

После открытия установки Дмитрий Козак провел на территории пермского предприятия СИБУРа совещание по развитию химической отрасли.

- В Пермском крае химическая и нефтегазохимическая промышленность занимает ключевые места, она составляет чуть ли не треть промышленного потенциала края, - рассказал вице-премьер. - И не случайно именно в Перми было проведено совещание по развитию химической отрасли. У нас состоялся очень конструктивный содержательный диалог с представителями отрасли. По его итогам будет принят ряд решений о поддержке отрасли, стимулировании переработки углеводородного сырья и поставок сырья не на экспорт, а на внутренний рынок.