«17-я скрипка» представит Пермь на фестивале «Театральное Приволжье»

В этом году студенческий театр «17-я скрипка» получил Гран-при на всероссийской «Студенческой весне», которая прошла в Перми при поддержке Министерства культуры Пермского края. Ребята добивались такого признания с 2013 года. Осенью этого года они представят Пермский край в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье».

«17-я скрипка», где каждая скрипка - первая

В студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка» студенты проходят не менее жесткий отбор, чем при поступлении в учебное учреждение. Конкурс в театральную труппу театра - 6-7 человек на место.

- Невозможно только учебой заниматься. К тому же «17-я скрипка» дает возможность выступать на краевых, российских и даже международных уровнях. А это поездки, драйв от выступлений, знакомство с другими театрами и погружение в творческую среду, что разнообразит жизнь технарей, - смеясь, объясняют студенты свое стремление попасть в труппу театра. Некоторые добавляют, что всегда мечтали быть на сцене, и только в политехе получили такую возможность.

После занятий студенты-технари становятся артистами

Актеры театра - обычные студенты-технари. Они объяснили, что театр дает им не только возможность быть на сцене и дарить эмоции зрителям, но и помогает в приобретении практических навыков, необходимых в жизни специалиста любого профиля.

- Отлично развиваются концентрация внимания, коммуникативные навыки, ораторское искусство. Конечно, в театре не научат, как заработать деньги, но разовьют навыки, необходимые как для зарабатывания денег, так и для успешной жизни в целом, - поделился актер театра Богдан.

- Жесткий отбор обеспечивает высокое качество актерских способностей студентов, - объяснила художественный руководитель театра Юлия Артемьева. - В театре «17-я скрипка» мы добиваемся, чтобы каждая скрипка стала первой. Основной состав - 17 человек. Это те ребята, которые выкристаллизовались за год.

Студенты доказали, что они отличные актеры на всероссийской «Студенческой весне», которая проходила в Перми с 14 по 18 мая в этом году. На финал «Весны» в Пермь приехали около 3 тысяч студентов из 75 регионов России. На творческих конкурсах было представлено более 900 творческих номеров. Театр «17-я скрипка» победил в номинации «Театральное» с пьесой «Признание» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

В чем кайф рассказов Шукшина?

Уникальность пьесы в том, что ее придумали сами студенты, прочтя произведения Василия Шукшина и выбрав ситуации, которые тронули их души, - самые добрые, трогательные и трагические.

- Считается, что Шукшин - это литература для старшего поколения. Как оказалось, он нам тоже близок. Кайф в том, что ты погружаешься в нечто далекое, но близкое душе. Мы -поколение, которое уже не ездит в деревню. Рассказы Шукшина дают возможность почувствовать деревню, зайти в дом к бабушке и посидеть у печки, увидеть настоящий

деревенский быт. В нашей пьесе мы прожили эту атмосферу, добрую и правильную, и поделились со зрителями, подарили им наши эмоции, - рассказал актер Данил.

Спектакль «Признание» студенты представят на фестивале «Театральное Приволжье» в Нижнем Новгороде в ноябре 2019 года.

Дипломы и награды театра "17-я скрипка" едва помещаются на стене

Очень юный «Балаганчик»

Другим участником театрального фестиваля «Театральное Приволжье» от Прикамья стал детский коллектив «Балаганчик» из поселка Яйва в Александровском районе. В региональном отборочном этапе коллектив завоевал Гран-при за спектакль «Неужели меня нет». Этот конкурсный показ стал вторым выступлением маленьких артистов. Участникам «Балаганчика» от 15 до 18 лет, и они покорили сердца жюри и зрителей, что неудивительно. Именно в Яйве более 50 лет назад снимался культовый советский фильм «Девчата», и жители поселка с удовольствием чтут актерское наследие своей малой родины.

Окружной этап фестиваля «Театральное Приволжье» объединит более тысячи школьников и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных событий Приволжского федерального округа.

ВАЖНО!

Авторский студенческий театр «17-я скрипка» официально существует в Пермском политехе с 2014 года. За эти годы театром поставлено 7 спектаклей и множество номеров театрального и оригинального жанров. В числе наград: победы на краевом и всероссийском фестивале «Студенческая весна» и многих театральных фестивалях российского и международного уровней. Актеры театра неоднократно становились ведущими гала-концерта фестиваля «Студенческая весна» в политехническом университете и других внеучебных мероприятий вуза. Художественный руководитель театра «17-я скрипка» - Юлия Артемьева.