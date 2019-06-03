«Хочу халву ем, хочу - пряники». Список известных фильмов, которые снимали в Пермском крае

В Губахе строят декорации для съемок фильма по роману пермского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы». Возводятся города-крепости Пелым, Усть-Вым, Чердынь…

Проезжая мимо Губахи, журналисты «Комсомолки» запечатлели очередную постройку (ее очертания похожи на древнерусскую крепость), уже готов мост из деревянных палок, какие обычно перекидывают через ров.

Вот такую красоту построили у ГубахиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы решили вспомнить, какие еще знаменитые фильмы снимали в Пермском крае.

«ВОЛГА-ВОЛГА»

Знаменитая музыкальная комедия Григория Александрова снималась в 1937 году. По сюжету самодеятельные артисты плывут в Москву на конкурс на колесном пароходе «Севрюга» и барже.

Начало их путешествия снималось в верховьях Чусовой, куда съемочная группа поднялась на плотах.

«ДЕВЧАТА»

Съемки проходили в Александровском районе, близ поселка Яйва, где располагался Верх-Яйвинский леспромхоз - одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий в СССР.

В съемках в качестве массовки принимали участие местные жители и сотрудники леспромхоза. А бензопилы «Дружба», которые использовались при съемке фильма, были сделаны на заводе имени Дзержинского в Перми.

Жители Прикамья стали первыми зрителями картины - премьерный показ «Девчат» с участием режиссера и актеров состоялся в 1962 году в Доме культуры поселка Вижай, расположенного в 8 км от Яйвы.

«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

От "Девчат" до " Географа". Топ-фильмов, которые снимались в Пермском крае. 00:00 00:00

Картина «Илья Муромец», снятая режиссером Александром Птушко в 1956 году, была первым в России широкоэкранным фильмом. Часть натурных сцен снималась на берегу Камы, недалеко от Полазны - в деревнях Лунежки и Константиновка. В массовке снимались местные жители.

«ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ ИВАНА СЕМЕНОВА»

Фильм о двоечнике Иване Семенове, снятый по повести Льва Давыдычева на Пермском телевидении. Квартиру Ивана снимали в спортзале школы №116.

«ЧУЖАЯ РОДНЯ»

Съемки фильма проходили в Кунгуре. Главные роли исполняли Николай Рыбников и Нонна Мордюкова.

«ЕРМАК»

Поход Ермака в Сибирь начался с Чусовой. А вот пятисерийный фильм «Ермак» снимали на Каме, рядом с Хохловкой.

«ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

Фильм снят по роману Дмитрия Мамина-Сибиряка. По сюжету наследник огромного состояния и предприятий Сергей Привалов приезжает в родной уральский провинциальный городок. В роли родного городка Привалова выступает Кунгур.

«ДЕМИДОВЫ»

Историческая сага о династии первых промышленников в России. Съемки сериала велись в верховьях Чусовой и частично в Кунгуре.

«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»

В фильме рассказывается о небольшом губернском городке, куда начальником уголовного розыска назначен бывший красный командир Константин Воронцов. Эпизоды картины «Один и без оружия» по мотивам романа Николая Леонова «Агония», вышедшей в 1984 году, снимались на Соборной площади Кунгура.

«ЕЛКИ»

Во всех сериях этой новогодней комедии есть сюжеты из Перми - про лыжника и сноубордиста. В кадрах мелькают то ЦУМ, то Комсомольская площадь. А для съемок финальной части «Елок-3» на площади перед Театром-Театром жители Перми составляли буквы «Д» - часть фразы «С новым годом!» и «Л» - «Делай добро».

«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»

Снимали фильм по роману пермского писателя Алексея Иванова, поэтому съемочной площадкой стала Пермь. В нашем городе снимали и квартиру Служкина с балконом, выходящим на затон Камы, и закамскую школу.

А сплав учителя с учениками проходил на реке Усьве. Учеников сыграли обычные пермские школьники.

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

Сериал по роману казанской писательницы Гузель Яхиной - история молодой женщины, которая в 30-е годы прошлого века попала под раскулачивание и была сослана в Сибирь. Большая часть съемок прошла в Казани, а в Хохловке и возле Полазны снимали родную деревню Зулейхи Юлбаш и лесоповал, где работают ссыльные поселенцы.