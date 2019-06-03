«Детство в ярких красках!». В Кондратово открылся новый детский сад

1 июня – первый день лета, День защиты детей, а также - день, когда в деревне Кондратово Пермского района открылся уникальный детский сад «Акварельки». На открытии садика присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кондратово находится близко от Перми, это развивающаяся территория, население которой постоянно увеличивается. Здесь строятся новые дома, в которые заезжают молодые семьи. А поэтому необходимы и новые детские сады.

Детсад «Акварельки» рассчитан на 350 человек. Здесь будут 16 групп, кабинеты узких специалистов, музыкальный и спортивный залы, медкабинет, современный пищеблок. Для всестороннего развития детей в садике «Акварельки» предусмотрены изостудия с интерактивным комплексом «Ожившие рисунки», детский театр, студия конструирования и технического творчества, интерактивные полы, столы и доски, сенсорный кабинет, логопедический кабинет.

Отличительная черта детсада – художественно-эстетическая направленность. Дети в нем будут петь, танцевать, рисовать, лепить из глины, заниматься народным творчеством и даже собирать роботов.

- Мы решили объединить творчество и современную науку. В нашем саду созданы все условия, чтобы ребенок мог развить свой творческий потенциал, - отмечает заведующая детского сада Оксана Талантова. - На сегодняшний день в саду есть уникальное оборудование, которого нет в других садах края. Например, ожившие рисунки.

Губернатор вручил заведующей садом Оксане Талановой сертификат на оборудование для развития технического творчества дошкольников: LEGOEducation «WeDo 2.0», игровой набор-конструктор «Gigo», программируемые роботы «Botley» с игровым полем и др.

Максим Решетников поздравил всех гостей с праздником и подчеркнул значимость нового садика для района. Губернатор отметил, что сад построен практически полностью за счет федерального бюджета, в рамках национального проекта «Демография», который активно поддерживается Президентом России. Новый детсад решает ряд важных для Кондратово проблем.

- Самое лучшее, когда мы делаем реальные шаги, а не просто произносим речи. Поэтому я очень рад, что здесь в Кондратово открывается детский сад, который все очень долго ждали, - подчеркнул губернатор. - С открытием этого замечательного садика ощутимо снизится острота вопроса с доступностью услуг дошкольного образования в территории.

После торжественной части Максим Решетников, министр образования Прикамья Раиса Кассина, Оксана Талантова и родители дошкольников проверили готовность садика к приему маленьких гостей. В первой же группе губернатор проверил шкафчики дошколят, убедился, что в группах есть сушилки для обуви, осмотрел спальные комнаты, опробовал интерактивное оборудование, на котором будут учиться детишки, посетил пищеблок.

- Садик очень хорошо оснащен. Все сделано качественно, но если у родителей будут претензии, то сразу же пишите, разберемся, - отметил губренатор. – Детский сад «Акварельки» - станет типовым, это значит, что мы будем тиражировать его в других территориях края.

Сейчас в крае строятся еще 18 детских садов. До конца года планируют ввести 14 из них в общей сложности на 2 415 мест.

В День защиты детей Максим Решетников поздравил и родителей тех малышей, которые пойдут в детский сад только года через три. С 1 июня в Пермском крае стартовала акция «Подарок новорожденному». Малышам, появившимся на свет с 1 января 2019 года, дарят набор, в который входят комплект постельного белья, пеленки, одеяло, полотенце для купания и красочная открытка. Губернатор поздравил счастливых родителей и вручил каждой семье подарок.